Este domingo 30 de abril, el Estadio Santa Laura será sede de Masters of Rock 2023, un espectáculo sin precedentes que reunirá a las leyendas del rock como Kiss, Deep Purple, Scorpions, Helloween y Skid Row, junto a las bandas invitadas Queenmilk y Cleaver.

En este contexto, y en conversación exclusiva con Don Airey, tecladista de la icónica banda de Rock, Deep Purple, entregó sus impresiones previas a su llegada a Chile, considerando sus últimas visitas al país, y la vigencia de la banda.

“Bueno, hay algo diferente en eso, ya sabes, se ha convertido en algo mucho más establecido en la vida. Ya no somos como, ya sabes, marginados, fuera de la ley. Solíamos ser como, ya sabes, chicos malos y difíciles de conseguir buenos hoteles. Pero ahora, por supuesto, somos bastante respetables personas. Así que eso es lo bueno de ello. Pero el sentimiento no cambia cuando estás a punto de salir al escenario. Todavía es muy emocionante, ya sabes, y no puedes esperar para salir ahí fuera. Así que eso no cambia” comenzó diciendo el músico.

Masters of rock: ¿Un mítico “viaje de estudio” con leyendas entre bambalinas?

Al ser consultado por la dinámica de festivales, Don explicó que “los festivales siempre son maravillosos. Ves a amigos que quizás no has visto en años y años, y todos están juntos en esto, siempre hay un gran ambiente detrás del escenario, con la banda circulando y todo el mundo hablando con todo el mundo. Y ves al equipo que no has visto en mucho tiempo, siempre hay alguien que ves que no esperabas ver. Y siempre es agradable en general. Me encantan los festivales.”

¿Qué futuro tiene Deep Purple?

“Ojalá pudiera decir. Hicimos una gira en 2017, la larga gira de despedida. Quiero decir, era un título sincero. Pero luego llegó COVID y lo interrumpió todo. No pudimos hacer la parte final de la gira. Y luego, algo extraño sucedió: Steve Moore, dejó la banda, y conseguimos un nuevo guitarrista, y de repente todo el mundo estaba confiado de nuevo y quería seguir adelante. Ya veremos. Nunca se sabe en el rock n roll lo que va a pasar. Y por supuesto, no siempre son las bandas las que deciden lo que va a pasar. Es el negocio, ya sabes, los promotores dicen si quieren ponerte en el escenario y a menudo no puedes decir que no, ya sabes, no estamos controlando el show. Los promotores sí. Así que simplemente hacemos lo que nos dicen.” consignó el músico.

Con respecto a su llegada a Chile en el festival que se llevará este domingo 30 de abril, Airey explicó que se siente encantado con el país, y que “siempre ha sido un gran lugar para tocar. Y especialmente Santiago. Creo que tocamos también en el norte, en un lugar agradable, una ciudad minera en el desierto. Fue increíble. Así que sí, tenemos un gran afecto por Chile. Es un país hermoso. También tocamos una vez en la Patagonia, así que hemos estado por toda parte. Es un país muy hermoso y con gente hermosa”.

Master of Rock 2023

La apertura de puertas del Estadio Santa Laura está prevista para las 12:00 horas, una hora antes del set de Cleaver.

h2>¿Por dónde accedo al estadio?

La ubicación de tu entrada determinará por dónde debes ingresar: Andes y Silla de ruedas por Santa Laura (Julio Martínez), Cancha Preferencial por Santa Laura (Julio Martínez) y Huánuco, Sector General por Santa Laura, El Castillo y Portón Rojo de calle Huánuco, y el Sector Pacifico Norte, Central y Sur por calle Huánuco.