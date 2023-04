“Mala mujer”: La voz detrás de “La ley de Baltazar” estrena nuevo single

“Mala mujer” es el nombre del nuevo single lanzado por Iván Alejandro, la voz detrás de la exitosa canción de la teleserie “La ley de Baltazar”, y que figura en los primeros lugares de los artistas más tocados en radios nacionales.

El cantante se ha hecho conocido por musicalizar las últimas teleseries de Mega, siendo La ley de Baltazar -que se encuentra en su recta final- una de las más exitosas, y ahora va por más con el lanzamiento de su nuevo tema.

“Mala mujer”

De esta forma, Iván Alejandro está lanzando su nueva canción, el que se suma a los tres éxitos consecutivos que fueron temas centrales de teleseries de Mega como “Una nueva vida” en “Pobre gallo” (2016), “Me enamoré de ti” en “Edificio corona” (2021) y “Me tienes loco” en “La Ley de Baltazar” (2022-2023). En esta última, actualmente al aire, figura otra de sus composiciones, titulada “Quisiera devolver el tiempo”, la cual acompaña las escenas de “Baltazar” (Francisco Reyes) y “Margarita” (Amparo Noguera).

“Mala mujer” se grabó en los estudios Lupejo y Mate Producciones, bajo la producción del reconocido productor Leo García, mientras que la mezcla y masterización estuvo a cargo del mismo Iván Alejandro. Por su parte, el videoclip fue grabado en Club Amanda de Vitacura, bajo la dirección del realizador audiovisual Cristián Astudillo y del productor Leo García.

Con esta canción, Iván Alejandro deja el pop vallenato para volver a su otra pasión musical que es la cumbia, participando tal como en sus otros éxitos en la letra y música.

Al respecto, el artista cuenta que “es una vivencia personal. Una vez estaba muy enamorado de una mujer y ella me engañó, hirió mis sentimientos, sin importarle nada más que su bienestar. Recuerdo que muchas veces, durante nuestra relación, le pregunté si me amaba y la respuesta siempre fue positiva, pero un día se fue de mi lado sin decirme nada y quedé abandonado. Fue un golpe muy duro para mí”.

En cuanto a su regreso a la cumbia, el intérprete señala que “desde pequeño la música tropical ha sido parte de mi vida, en la casa de mis padres crecí escuchando las cumbias de la época. Por eso, volver a este género musical me llena de nostalgia y me tiene muy motivado”, añadiendo, en general, que “estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido por las distintas radios de todo Chile y por supuesto del público, que día a día pide mis canciones y las descarga en las distintas plataformas digitales”.