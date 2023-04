Gabriel Cañas, Mariano en “La Ley de Baltazar”: “No estoy de acuerdo ni en 5 centímetros en su forma de vida”

En el Ciudadano ADN estamos siempre atentos a la cultura nacional. Por eso, conversamos con el actor nacional Gabriel Cañas, protagonista de la película Gran Avenida y parte del elenco de la exitosa teleserie de Mega, La Ley de Baltazar, en donde interpreta a Mariano.

Gran Avenida es una comedia negra que tiene que ver con los prejuicios y salud mental, entre otros puntos. De acuerdo al reputado actor, la sanidad psicológica es un eje importante del trabajo dirigido por Moisés Sepúlveda.

“Si bien nunca lo planteamos desde esa óptica, creo que nos juntamos en el punto en donde la construcción de estos personajes no se hizo a través de una tridimensionalidad. Se construyó a raíz de la sintomatología que tenían al vivir en urbes violentas. Son síntomas de un sistema violento y naturalizado”, expuso.

“Gran Avenida”: un relato sobre las sociedades violentas y clase media

La cinta relata la historia de Ronald, un hombre separado, a quien, por esas cosas de la vida, se le pierde su hija en una viaje en micro. Todo con la Gran Avenida como escenario. Una ciudad que, de acuerdo a Cañas, es un personaje más.

“Yo ayer la vi en la avant premier y me dio la sensación de que el gran protagonista es esta gran avenida, esta ciudad. También algo que me gustó mucho respecto a este ‘cuarto personaje’, es este recorte social que no lo vemos representado comúnmente en el arte”, reflexionó.

Respecto al punto anterior, el actor expuso que la película tiene una representación de la clase media chilena. “Creo que nos olvidamos de representar al 80 y tanto por ciento de Chile… y creo que eso tiene un gran valor para la película”, dijo.

Reflexiones sobre héroes y villanos

La conversación tuvo ciertos ribetes existenciales. Y es que, de la mano de la trama de Gran Avenida, Gabriel Cañas instó al público a hacer un ejercicio de autoevaluación respecto a su rol en las ciudades.

“La invitación es a vivir un presente y a tratar de conectarnos con la posibilidad de reconfigurar lo que estamos viendo, sin necesidad de estar viéndolo desde el velo hegemónico”, señaló.

Una de las escenas que llevaron al actor a reflexionar sobre lo anterior, es una en que Ronald, su personaje, es acusado de un robo, solamente porque algunas personas tienen prejuicios hacia él.

“Necesitamos construir enemigos para poder sobrevivir. El ejercicio de la construcción de un enemigo es algo inherente en el mundo, más en las grandes ciudades”, planteó.

A pesar de lo hondo de la conversación, el actor de “La Ley de Baltazar” aseguró que la cinta no es para nada antipática, ni un ladrillo pesado. “Es súper liviana y sencilla”, prometió.

Mariano, la antítesis de Gabriel Cañas

Por otra parte, el actor nacional se dio un momento para hablar respecto a su trabajo en “La Ley de Baltazar”.

Su personaje, Mariano, genera anticuerpos en muchos televidentes… incluso, en él mismo. “A mí me fue maravilloso y muy peligroso hacer este personaje. Yo no estoy de acuerdo ni en 5 centímetros en la forma de vida ni de creencias ideológicas que tiene Mariano”, expresó.