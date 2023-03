Entre el 9 y 13 de mayo se desarrollará Eurovision 2023, una nueva edición del popular festival de música europeo, que nuevamente estará marcado por el conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque ya ha pasado un año desde el inicio de la guerra.

Precisamente Rusia quedó marginada una vez más del concurso. Durante 2022, luego del veto producto de la situación bélica, las radiodifusoras rusas VGTRK y Piervy Kanal suspendieron su membresía en la Unión Europea de Radiodifusión (UER), por lo que no participarán hasta nuevo aviso.

Por otro lado, Kiev sería la sede del festival, al haber ganado Ucrania y tal como dicta la tradición festivalera. Sin embargo, debido a la crisis en dicho país y la falta de recursos económicos, Reino Unido quedó de país anfitrión al lograr el segundo puesto. Todo se concentrará en Liverpool.

Nuevo sistema de voto: ahora el resto del mundo participará

En total competirán 37 países en este Eurovision 2023. La competencia consta de dos semifinales, más la gran final. A la última instancia pasan directo los cinco países conocidos como los “big five”, que son las radiodifusoras que más aportan económicamente a la UER: España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. A este grupo se suma el país ganador de la edición anterior, en este caso Ucrania.

Para este festival debutará un nuevo sistema de votación: en las semifinales sólo se tomará en cuenta el voto del público, conocido como el “televoto”. Por otro lado, en la final votará el jurado más el público.

También habrá mayor participación: en ambas instancias el público de todo el mundo podrá votar a través de internet. Para contabilizar el voto de los países que no participan en la UER, se agrupará un todo como si fuera un país más. En resumen, el televoto pesa un 50,6%, según el reglamento.

Las canciones competidoras

Suele ocurrir que los artistas europeos repitan su participación en el certamen. Pero este año podría ocurrir un hecho inédito: que una mujer gane Eurovision dos veces. Es el caso de Loreen, artista sueca que triunfó en 2012 con “Euphoria”. Este año se presentará con “Tattoo”.

De todo hay en las canciones, desde temas pegajosos hasta un manifiesto de las tradiciones de cada país. Por ejemplo, España apostó por el flamenco en “Eaea”, interpretada por Blanca Paloma. En tanto, Alemania se atreve con su metal gótico con “Blood & Glitter” de Lord of the Lost.

A esto se suman las habituales rarezas como la canción de Croacia, “Mama ŠČ!” de Let 3, o la de Austria, llamada “Who the Hell is Edgar?”, que rinde un particular culto a la figura de Edgar Allan Poe.

El listado de temas

Albania – “Duje” – Albina & Familja Kelmendi Alemania – “Blood & Glitter” – Lord of the Lost Armenia – “Future Lover” – Brunette Australia – “Promise” – Voyager Austria – “Who the Hell is Edgar?” – Teya & Salena Azerbaiyán – “Tell me more” – TuralTuranX Bélgica – “Because of You” – Gustaph Chequia – “My Sister’s Crown” – Vesna Chipre – “Break a Broken Heart” – Andrew Lambrou Croacia – “Mama ŠČ!” – Let 3 Dinamarca – “Breaking my heart” – Reiley Eslovenia – “Carpe Diem” – Joker Out España – “Eaea” – Blanca Paloma Estonia – “Bridges” – Alika Finlandia – “Cha Cha Cha” – Käärijä Francia – “Évidemment” – La Zarra Georgia – “Echo” – Iru Khechanovi Grecia – “What They Say” – Victor Vernicos Irlanda – “We Are One” – Wild Youth Islandia – “Power” – Diljá Israel – “Unicorn” – Noa Kirel Italia – “Due vite” – Marco Mengoni Letonia – “Aijā” – Sudden Lights Lituania – “Stay” – Monika Linkyté Malta – “Dance (Our Own Party)” – The Busker Moldavia – “Soarele şi Luna” – Pasha Parfeni Noruega – “Queen of Kings” – Alessandra Mele Países Bajos – “Burning Daylight” – Mia Nicolai & Dion Cooper Polonia – “Solo” – Blanka Portugal – “Ai Coração” – Mimicat Reino Unido – “I Wrote a Song” – Mae Muller Rumanía – “D.G.T. (Off and On)” – Theodor Andrei San Marino – “Like an Animal” – Piqued Jacks Serbia – “Samo mi se spava” – Luke Black Suecia – “Tattoo” – Loreen Suiza – “Watergun” – Remo Forrer Ucrania – “Heart of Steel” – Tvorchi

Revisa aquí las 37 canciones de Eurovision 2023: