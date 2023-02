Bad Bunny recibirá premio de GLAAD por su apoyo a la comunidad LGBTQ+

El artista urbano del momento, el puertorriqueño Bad Bunny será premiado por GLAAD (la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación), la principal organización de Estados Unidos de defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, por su activismo en defensa de la igualdad de derechos.

El galardón será entregado al “conejo malo”, en la gala que se realizará el próximo 30 de marzo en Los Ángeles, Estado Unidos, en donde también se reconocerá a Christina Aguilera y al actor Jeremy Pope, por su aporte a la causa de las diversidades sexogenéricas.

En concreto, el cantante urbano será reconocido con el premio Vanguardia por su alianza con la comunidad LGBT, debido a que GLAAD lo considera un promotor de la aceptación a nivel mundial y promotor de la tolerancia.

“Bad Bunny utiliza su papel como uno de los artistas musicales más populares del mundo para arrojar luz sobre las personas y los problemas LGBTQ+, incluida la igualdad transgénero y el fin de la violencia contra las mujeres transgénero de color”, expresó la presidenta y directora ejecutiva de la organización, Sarah Kate Ellis.

“(Él) redefine la influencia positiva que los artistas de la música latina pueden tener dentro de la comunidad LGBTQ+ y ha dado un ejemplo a todos los artistas”, cerró.

