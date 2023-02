Beyoncé hace historia: Cantante arrasó en los Grammys y Bad Bunny sorprendió

Fue una noche histórica. Sobre todo, para una mujer. Beyoncé arrasó en los Grammys y se coronó como la artista que más premios ha ganado desde que estos existen.

Es que con su disco Renaissance triunfó en cuatro categorías: Mejor grabación de música electrónica de baile, por Break My Soul, convirtiéndose en la primera ocasión que la artista gana en la categoría.

Luego se alzó con Mejor interpretación de R&B tradicional por Plastic Off the Sofa y después Mejor canción R&B con Cuff It.

Posteriormente, ganó Mejor Álbum de Baile y Electrónica por Renaissance, minuto en que todos se pararon a aplaudirla al convertirse en todo un récord, con 32 Grammys a su haber.

“Gracias, intento no angustiarme demasiado, quiero recibir esta noche…, quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu. A mis padres, mi padre, mi madre, por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa mirando. A la comunidad queer por su amor y por abrazar este género”, dijo la artista, muy emocionada con sus premios.

Benito la rompió en los premios

En tanto, Bad Bunny también se llevó lo suyo con el Mejor Álbum de Música Urbana por Un verano sin ti.

Junto a esto, abrió la ceremonia de los Grammys e hizo bailar a todos al ritmo de Después de la Playa, hit que hizo perrear hasta a Taylor Swift.

Todos los ganadores de los Grammys

Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo Latino: Motomami, Rosalía.

Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual: Encanto, Germaine Franco.

Mejor Álbum Hablado: Finding Me, Viola Davis.

Mejor Actuación de Rock: Broken Horses, Brandi Carlile.

Mejor Álbum de R&B: Black Radio III, Robert Glasper.

Mejor Grabación Remezclada, No Clásica:Abour Damn Time (Purpe Disco Machine remix), Purple Disco Machine.

Mejor Álbum de New Age: Mytic Mirror, White Sun.

Mejor Colaboración de Rap/Cantada: WAIT FOR U, Drake-Futre-Teams.

Mejor Álbum para Niños: The Movement, Alphbet Rockers.

Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea: Gemini Rights, Steve Lacy

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, Stephanie Economou.

Mejor álbum de ingeniería no clásico: Harry’s House, Harry Styles.

Mejor grabación Dance/Electronic: Beyoncé.

Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Live Forever, Willie Nelson.

Mejor canción Country: Til You Can’t, Ben Stennis – Matt Rogers.

Mejor álbum de regional mexicano: Un canto por México – El musical, Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de pop latino: Pasieros, Rubén Blades.

Mejor Canción de Rap: The Heart Part 5, Kendrick Lamar.

Mejor Interpretación Tradicional de R&B: Plastic Off the Sofa, Beyoncé.

Mejor Solo de Jazz Improvisado: Endangered Species, Wayne Shorter & Leo Genovese.

Mejor Álbum Vocal de Jazz: Linger Awhile, Samara Joy.

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: Generation Gap Jazz Orchestra – Steven Feifke, Bijon Watson & Generation Gap Jazz Orchestra.

Mejor Interpretación/Canción Gospel;: Kingdom, Maverick City Music & Kirk Franklin.

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: Fear Is Not My Future, Maverick City Music & Kirk Franklin.

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea: Breathe, Maverick City Music.

Mejor Álbum de Gospel de Raíces: The Urban Hymnal, Tennessee State University.

Mejor Álbum Bluegrass: Crooked Tree, Molly Tuttle & Golden Highway.

Mejor Álbum de Blues Tradicional: Get on Board, Taj Mahal & Ry Cooder.

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Brother Johnny, Edgar Winter.

Mejor Álbum de Música Regional de Raíces: Live at the 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival, Ranky Tanky.

Mejor álbum de reggae: The Kalling, Kabaka Pyramid.

Mejor interpretación musical global: Bayethe, Wouter Kellerman – Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode.

Mejor Álbum de Música Global: Sakura, Masa Takumi.

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella: Scrapple From the Apple, Magnus Lindgren, John Beasley & The SWR Big Band Featuring Martin Auer.

Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces: Christine McVie – Songbird (Orchestral Version).

Mejor paquete de grabación: Beginningless Beginning, Tamsui-Kavalan Chinese Orchestra.

Mejor Álbum Histórico: Wilco – Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition).

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Stewart Copeland & Ricky Kej – Divine Tides.

Mejor Interpretación de Música Alternativa: Wet Leg – Chaise Lounge.

Mejor Álbum de Música Alternativa: Wet Leg – Wet Leg.

Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country: Carly Pearce & Ashley McBryde – Never Wanted to Be That Girl.

Mejor Canción Country: Cody Johnson – ‘Til You Can’t.

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Higher, Michael Bublé.

Mejor interpretación de Metal: Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – Degradation Rules.

Mejor Álbum de Rock: Ozzy Osbourne – Patient Number 9.

Mejor interpretación de R&B: Muni Long – Hrs & Hrs.

Mejor Video Musical: All Too Well: The Short Film, Taylor Swift.

Mejor Álbum Pop Vocal: Harry’s House, Harry Styles.

Mejor Canción de R&B: Cuff It, Beyoncé.

Mejor Álbum de Country: A beautiful Time, Willie Nelson.

Mejor Duo Pop: Sam Smith – Kim Petras, Unholy.

Mejor Álbum de Música Urbana: Un verano sin ti, Bad Bunny.

Mejor Álbum de Rap: Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar.

Mejor Álbum de Baile y Electrónica: Renaissance, Beyoncé.

Premio de Impacto Global: Dr. Dre.

Mejor Actuación Pop en Solitario: Easy On Me, Adele

Canción del Año: Just Like That, Bonnie Raitt.

Grabación del año: About Damn Time, Lizzo

Mejor canción para el cambio social: Shervin Hajipour

Mejor Artista Nuevo: Samara Joy

Álbum del año: Harry’s House, Harry Styles

