Nicole presenta “Claroscuro”, su disco más revelador: “Si no viviéramos los momentos bajos y oscuros, no veríamos ni valoraríamos la luz”

La nostalgia, la valentía y la madurez protagonizan los sonidos más recientes de Nicole, quien acaba de estrenar Claroscuro, su nuevo disco de estudio. Este trabajo llega nueve años después de Panal, que consistió en un viaje infinito al centro de la cantautora nacional. Y nada es casual, puesto que el hilo conductor de su discografía se mantiene, con la plasticidad que la caracteriza.

ADN estuvo presente en el preestreno del álbum, en el que Nicole invitó a distintas músicas chilenas, como Juanita Parra y Denisse Malebrán, además de un grupo de fanáticos que corearon fielmente sus canciones. También estuvo Sergio Lagos, testigo presencial y privilegiado de cada nota musical de su esposa.

En la conversación, la cantante se sinceró sobre algunos tracks, con énfasis en los sencillos que lanzó en 2021. Repasó su historia, su formación como profesora de música, su trabajo con un coro de Pedro Aguirre Cerda, y aquellas luces y sombras que marcan este Claroscuro, en donde hay mucho de Nicole, pero también de Denisse Laval.

Nicole, de niña a mujer

“¡Te amamos!”, grita Sergio Lagos desde atrás. Su estatura le permite seguir los pasos de Nicole de manera discreta, sin primeras filas y atrás del público que la acompaña. Pese a que él es importante en este relato, la protagonista es ella. La cantante se sitúa en el centro del escenario, vestida completamente de rojo, con la soltura y carisma que la caracteriza, y con la experiencia de quien ha estado frente a las cámaras desde su adolescencia.

Nostalgia y Quédate son las canciones nuevas que figuran en un breve, pero contundente setlist. Despiértame y Noche son los clásicos elegidos. Y es que la cohesión entre todas esas canciones, con décadas de diferencia entre sí, no altera el resultado final: fluye entre lo electrónico, el pop con notas de rock y el unplugged.

Luego de este mini concierto y un conversatorio con sus fanáticos, Nicole conversó con ADN sobre el claroscuro al que se enfrentó en los últimos años, marcados por la pandemia del covid-19 y la unión familiar, que en tiempos pretéritos sorteó el escrutinio público. Algo que se puede escuchar en este disco, y en particular en una canción.

Estás en una etapa muy alta en tu carrera. ¿Cuál es el hilo conductor entre la Nicole niña, la adolescente, la que internacionalizó su carrera y la Nicole de ahora?

“Como todos los seres humanos, todas las experiencias nos enriquecen y nos hacen ser las personas que somos y que nos vamos formando. Uno nunca deja de aprender, de crecer, de darse cuenta de muchas cosas. Creo que cada década ha sido, con la música, un regalo”.

“De los 10 a los 20 años fue un proceso de vivir mi infancia con música y con mis amigos. Mis padres estuvieron muy cuidadosos de que no me saltara ninguna etapa, pero al mismo tiempo vivir esto que fue muy importante, que me hizo decidir seguir con la música, estudiar música, salir de cuarto medio pensando en que me iba a dedicar a esto. De ahí a los 20, la ansiedad de lograr muchas cosas, las ganas, la energía. Los 30, de valorar lo que tenía. Y los 40, de cosechar un poco, sentir que llevo un recorrido”.

“Al mismo tiempo, me puse a estudiar una nueva pedagogía en música que me hizo refrescar la cabeza y el corazón, y sentir que uno nunca deja de aprender. Soy parte de un proyecto de coro increíble en Pedro Aguirre Cerda, donde también estoy entregando y enseñando. Para mí como persona ha sido muy fundamental en este último tiempo darme cuenta que uno puede vivir experiencias increíbles, vivir tu vida, seguir con tu crecimiento personal, compartir ese aprendizaje con otros. A mis 40 y tantos, me ha hecho sentir plena. Así que estamos comenzando bien con este disco“.

“Este disco me dio fuerzas”

Al inicio de la entrevista, Nicole recordó el show que realizó en el Teatro Caupolicán en 2019, para celebrar sus 30 años de carrera. “Cuando terminé ese concierto, fue como ya ahora viene este otro disco”, comenzó diciendo. “Y vino con canciones que fueron apareciendo y que fueron muy profundas para mí en cuanto a lo personal, que me conectaron con situaciones personales importantes, con situaciones que yo estaba mirando, que estábamos viviendo… Me envalentonó, me dio fuerzas este disco“.

“Por eso le tengo tanto cariño”, continuó. “Las canciones a veces, o te dejan en un estado muy melancólico y muy abajo, o te dan mucha fuerza. Y este disco, al tener estas dos cosas, al enfrentar la oscuridad y la luminosidad, me dio una perspectiva importante en este momento de mi vida de enfrentar como madre, como mujer, como parte de esta sociedad, enfrentar esto que viene con más ganas. Es un autorregalo”.

Y así profundizó en el significado del nombre de su disco. “La luz y la oscuridad no se contraponen, sino que se necesitan una a otra. Si no viviéramos los momentos bajos y oscuros, no veríamos ni valoraríamos la luz. Habla de distintos temas personales, de pareja, como mujer, como mamá, como sociedad, lo que estamos viviendo. Pero siempre me di cuenta, viendo mis letras, que iban como en esta cosa de la luz y la oscuridad”, añadió.

Desierto Florido

Sabemos que para un artista, todas las canciones de un disco son especiales, pero quizás hay alguna que sea significativa o que represente el momento en que estás ahora. ¿Cuál sería?

“Ay, hay varias. Yo creo que los singles los he ido sacando, por eso que tú bien dices. Quédate habla mucho de valorar los momentos y estar, no estar como en distintos lugares, en el teléfono, pensando en millones de cosas que ya todo el mundo… somos así. Como que a veces no estamos conectados con lo que estamos viviendo, esa conversación con tu hijo… Para mí, Quédate es un reflejo muy importante de lo que tenemos que vivir ahora. Valientes también, de ser fuertes, a pesar de todas las adversidades, siempre salir adelante y empezar un nuevo día y darle con todo”.

“Pero Desierto Florido es una canción que para mí, es la primera compuesta en el piano, cosa que me gusta mucho, es un desafío para mí, compongo siempre las canciones en la guitarra, a través de mi hija, que está estudiando piano, me puse a estudiar piano, lo cual fue muy emocionante. Desierto Florido abrió este disco realmente, con esta canción sentí que estaba comenzando un nuevo disco“.

Bonus track: “Me arrebata el corazón”

Nicole no fue la única en profundizar sobre el significado de Desierto Florido. El título de la canción, que da cuenta de este milagro de la naturaleza, guarda una íntima relación con sucesos de los últimos años en los que una historia de amor se puso a prueba. En síntesis, responde a una pregunta que en ese entonces quedó en el aire: el amor en tiempos de adversidad.

Viajar sobre un huracán, desnudos frente a la ingenuidad, un paisaje nuevo, bailar sobre un desierto florido. Lo que se quiebra, se pierde y renace. La letra de la canción es elocuente, a la vez que explica en metáforas lo ya sabido, pero que no deja de entregar lecciones a quienes sortean una o más crisis.

Consultado por ADN y sin entrar en detalles, Sergio Lagos entregó su definición sobre Desierto Florido, una canción “que me arrebata el corazón”. “Dice algo muy bonito, que de seguro ustedes la van a poder degustar de distintas maneras. Pero hay una frase que dice éramos una luz entre los árboles. Es de las cosas, creo yo, más hermosas que ella ha logrado sintetizar a través de una canción. Espero que todos puedan escucharla, que todos algún minuto en esta vida para poder detenerse y entrar en la canción”, expresó Lagos.

Sobre cómo vivió este proceso en el ámbito del hogar, afirmó que “es una respuesta amplia, porque son varios años de proceso, y ese proceso toca muchas conversaciones, muy distintas, desde las meramente musicales, las que tiene que ver con los tiempos de producción. Pero también con la vida misma, con los niños que van creciendo, con las levantadas temprano, con la banda, con conciertos“.

“Soy un afortunado compañero de esta artista conocida como Nicole. No sólo me sorprendo, no sólo me emociona. Estoy muy agradecido de que la vida me haya tocado la posibilidad de rodear todo esto y hoy día, que estamos escuchando el disco y compartiendo sus primeros pasos, es un momento muy emocionante“, cerró Sergio Lagos.

Escucha el disco completo aquí: