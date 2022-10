Sergio Lagos y Nicole enfrentaron una compleja crisis como pareja el año 2017. Un año donde una periodista, de nombre Catalina Lasen, demandó al animador por paternidad.

Una dura situación que tuvieron que experimentar como matrimonio y que los tuvo llenando portadas por varios días.

Es que la reportera y el conductor habrían tenido un affaire del que nació un pequeño que hoy tiene 10 años.

Un hecho que generó que el rostro reconociera al niño, indicando que “me haré cargo de todas las responsabilidades”, mientras la intérprete declaró que “he estado al tanto desde el primer momento y las decisiones las hemos tomado juntos con mi marido”.

Nicole y el perdón

Sin embargo, desde ahí, la cantante nunca más se había referido en extenso a lo ocurrido. Eso hasta ahora, en una entrevista publicada en Revista Sarah.

“Fue súper difícil, súper complejo, súper triste, pero también me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por el amor”, confesó.

Y agregó que “cuesta mucho, pero sí, y me sentí una persona que también creció internamente y creo en el amor. (…) También creo que uno no es perfecto y que los errores no te definen como persona”.

La cantante manifestó que “la gente habla mucho sin saber detalles, y el riesgo de que tus hijos pudieran ser abordados por una situación que no comprenden te genera aprendizajes, y a nosotros como pareja nos hizo ser más fuertes y ser lo que somos hoy día después de tantos años”.

Sergio Lagos y el amor que todo lo sana

Frente a esto, Sergio también habló. Y lo hizo en el lanzamiento de Juego Textual, donde conversó con ADN.cl.

Consultado respecto a los dichos de su mujer, el animador señaló que Nicole “es una mujer hermosa. Es una mujer fantástica, maravillosa”.

Luego, el exconductor del Festival de Viña añadió que “ella me ha hecho evolucionar, cambiar, ser mejor”.

Finalmente, sobre el perdón de Nicole, Sergio Lagos concluyó que “el amor todo lo puede, todo lo transforma y todo lo embellece”, dejando claro que, pese a lo doloroso que pudo ser, hoy siguen más consolidados que nunca.