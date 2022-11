Con cortes de audio y cita a Pablo Neruda: así se vivió el RockOut Fest con The Killers y LP como protagonistas

Durante la jornada de este jueves 10 de noviembre, se llevó a cabo el RockOut Fest, instancia que convocó a diversos artistas nacionales e internacionales, y que sucedió en el Estadio Santa Laura.

Dentro de las presentaciones más esperadas, los premios se los lleva LP y The Killers, quienes se dedicaron a mostrar lo mejor de su repertorio, destacando en ambas presentaciones su dinamismo, cercanía y el jugueteo con el público.

LP: entre silbidos, cortes de audio y conexión con la gente

El talento de Laura Pergalizzi, artísticamente conocida como LP es innegable, su voz, versatilidad instrumental y carisma son evidentes, y muy bien recepcionados por el público chileno, quienes en varias oportunidades desataron su sentir por la compositora.

Durante la presentación, la cantante realizó un repaso de sus mayores éxitos, tales como Shaken (2018), Lost on You (2016) y Girls Go Wild (2018), no sin además, protagonizar un particular momento con su micrófono: se quedó sin sonido por varios segundos.

En concreto, LP se encontraba en la última parte de Girls Go Wild, cuando de pronto su audio se fue a cero, además de las pantallas, las cuales dejaron de proyectar la imagen del escenario. En el momento, la artista continuó su canción, siendo apoyada por el público, quienes criticaron duramente a la organización por los sucedido.

Sin embargo, nada terminó por opacar el derroche de talento de la artista, quien demostró sus cualidades a punta de silbidos, manejo con la armónica, guitarra y ukelele, además de sus característicos gritos, los que terminaban siendo aplaudidos por sus seguidores y seguidoras.

LP tocando de lo mejor y se corta la luz #Rockout — Pao A. (@srtanutri) November 11, 2022

Si no fuera por The Killers, al encargado de las pantallas del Rockout deberían mandarlo con viento fresco pa la casa.

A los de Miranda les enfocaba cualquier parte y en LP parece que se fue a hacer la fila pa comer. — Syl 🐶🐱 (@lasinserotonina) November 11, 2022

#rockout charcha, no encienden las pantallas y se les corta la luz a mitad de presentación de LP 😠 — Katy Ortiz S.M. (@katy_osm) November 11, 2022

The Killers: papeles, dinámicas y una cita a Pablo Neruda

A las 22:30 en punto, The Killers salió al escenario del Santa Laura con la promesa de hacer saltar al público nacional, y a ratos lo lograron a cabalidad.

“Han sido cuatro largos años. Díganme una cosita, ¿ustedes son los que les gusta el rock?” partió diciendo Brandon Flowers en un español con timbre norteamericano ante un estadio que si bien para esa hora ya contaba con gran parte de su estructura llena de seguidores, exponía graderías con algunos asientos libres y espacios en ambas canchas.

Pero esa no fue la única vez que Brandon se dirigió al público con un discurso en nuestro idioma nativo, sino que también aprovechó el momento para citar a Pablo Neruda, tomándose del primer verso del Poema 20, el cual no fue tan bien recibido por los asistentes, quienes pifiaron brevemente el momento.

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero esta noche, el poema es Chile con The Killers” expuso el vocalista quien tras complementar la frase del poeta chileno, volvió a recibir aplausos de su fanaticada.

Durante el show, el vocalista se encargó de recorrer el escenario de punta a punta, todo esto bajo un contexto de euforia selectiva por parte de la audiencia, quien demostró su energía en saltos, gritos y aplausos, en las canciones más populares de los norteamericanos: Human (2008), Read My Mind (2006), Spaceman (2008) y un 50/50 entre Just Another Girl (2013) y Mr. Brightside (2004).

La tripleta de shows en español: Miranda! se robó la película con su simpatía, cambios de vestuarios y clásicos de siempre

A las 19:00 horas, los argentinos Alejandro Sergi y Juliana Gattas salieron a escena causando los gritos inmediatos de los presentes, quienes de apoco iban llenando las dependencias de Unión Española.

Entre alrededor de cuatro cambios de tenidas, las cuales tenían a su disposición en un perchero sobre el escenario, Miranda! encendió al público con Perfecta (2007), Yo te diré (2004), Prisionero (2007) y El profe (2004).

Siguiendo con la parrilla de artistas y tras más de una década alejados de los escenarios, los chilenos Cristóbal Briceño, Héctor Muñoz, Martín del Real y Simón Sánchez se reunieron para entregar una sólida presentación en la antesala de lo que será su regreso oficial el próximo 3 de diciembre bajo el alero de La noche de los muertos vivientes, instancia que llevará a cabo en el Teatro Caupolicán.

Asimismo, la jornada estuvo marcada por la participación de los chilenos We Are The Grand, quienes se desenvolvieron en su repertorio rock, pop, con mezcla de indie influenciados por bandas de los años 1980 y 1990, dentro de los que se destacan Vientos (2018), Caen las hojas (2018) y Al despertar (2016).

En tanto, los argentinos de Las Ligas Menores también hicieron lo suyo, presentando sus temas ante el público chileno, dentro de los cuales destacaron El baile de Elvis (2012), Hoy Me Espera (2014) y Accidente.