LP y el camino para consagrarse en la industria musical: “No veo razones para detenerme…”

La cantante norteamericana Laura Pergalizzi, más conocida como LP, ya hace ruido en diversas partes del mundo, siendo Chile, una de las naciones en las que su cada vez más grande fanaticada, corea su nombre en e momento que pisa suelo nacional.

LP se presentará por tercera vez en nuestro país, tras un debut sold out en 2019 en el Teatro Cúpula y un Lollapalooza 2022 en el que sorprendió a más de alguno; y este jueves 10 de noviembre, bajo el alero del RockOut Fest, LP promete hacer vibrar al Estadio Santa Laura.

En conversación exclusiva con ADN.cl, la intérprete de Lost on You abordó sus procesos creativos, su trabajo con otros artistas y sus sensaciones previas al show, el cual también contará con la presencia de The Killers, Miranda y los chilenos Fother Mockers.

“Estoy muy emocionada. Es un gran honor, estar teloneando a The Killers, los amo y amo verlos, así que no veo la hora de presentarme ante el público chileno, Lollapalooza fue una experiencia realmente maravillosa“, comenzó diciendo.

El momento decisivo de su carrera solista

LP empezó a cantar cerca del fin de la década del 90′, siendo su álbum debut Heart-Shaped Scar (2001), al que le siguieron Suburban Sprawl & Alcohol (2004) y Forever For Now (2014).

Sin embargo, su relación con la música viene desde mucho antes. Si bien hace solo unos años LP alzó el vuelo en solitario, se ha desempeñado como escritora de canciones de diversos artistas de talla mundial, incluyendo temas como Love Will Keep You Up All Night de Backstreet Boys, More is More de Heidi Montag y Cheers (Drink to That), de Rihanna.

“Estaba escribiendo para otras personas, y no podía parar. Estaba empezando a tocar ukelele, solo por diversión, para mis propias escrituras, simplemente porque era un instrumento más sencillo, mientras componía canciones inequívocamente mías en el momento. Mi manager se daba cuenta, yo me daba cuenta, todos se daban cuenta, y ahí recibí una oferta de un comercial y una oferta de una disquera” explicó la cantante,

“Pensé que mi carrera como artista había terminado y de pronto, había empezado de nuevo. Y gracias a Dios, porque no sé si hubiese sido compositora por el resto de mi vida” agregó.

Bajo este contexto, la norteamericana detalló cómo funciona su proceso creativo, ya sea escribiendo junto a otras personas como dedicándose a creaciones personales, considerando que en muchos casos, al realizar la letra de una canción, se trabaja sobre una pista de audio previamente trabajada.

“Lo que dices se llama popline, cuando escribes para otras personas, cuando los productores llegan y me muestran un track. Pero creo que todo está en un punto medio, me gusta que la gente vea las cosas que hago y que no uso, y que vean si lo quieren, pues estoy muy ocupada siendo lo más productiva posible, por el tiempo que más pueda, para mí. Creo que solo intento escribir universalmente, incluso para mí, y apuntando a lo específico en momentos. Eso es lo que hago por mí, y para las personas con las que colaboro, así que sigo intentando hacer toda la música posible para que quizás les pueda regalar algunas (canciones) .” replicó.

Comerciales, publicidad y series de televisión: “una puerta para conocer su música”

LP ha formado parte de la musicalización de diversas producciones audiovisuales, siendo un ejemplo, su tema Wasted, canción de Suburban Sprawl & Alcohol la cual se convirtió en el tema principal del programa de televisión South of Nowhere, en The N, más tarde conocido como TeenNick.

Asimismo, el tema Into the Wild también aportó con la popularidad de la cantante, pues fue utilizada por la campaña publicitaria de Citibank, famosa casa comercial de Estados Unidos.

De esta forma, la relación de su música con el mundo del séptimo arte es especial, pues considera que es una manera más de conectar con la audiencia, siendo ella quien detalla la aparición del primer sencillo de su cuarto álbum, Muddy Watters, en el último capítulo de la cuarta temporada de Orange is the New Black, aclamada serie de Netflix en la que el tema de LP, acompañó una violenta y potente escena.

“Creo que la canción encajó a la perfección. Creo que es el perfecto ejemplo de una canción que funciona Creo que fue un calce perfecto con la escena, y amo ese personaje, y pensé que fue sorpresivo. Y este tipo de cosas lleva tu música a la gente, en una manera muy cool. Mucha gente se me acerca y me dice “no sabía nada de ti”, dice para luego agregar entre bromas “si claro, hacen la conexión lésbica” haciendo referencia a su orientación sexual y a la temática principal en la producción mencionada: la relación entre dos mujeres que se encuentran privadas de libertad.

El fanatismo sigue creciendo y las proyecciones también: el futuro a corto plazo de LP

Si bien la artista continúa en la ruta para alcanzar el reconocimiento que merece, la hija de madre irlandesa y padre italiano, quien ya lanzó 5 discos, 3 EP y sigue queriendo conquistar más rincones del mundo.

“Estoy actualmente trabajado (en mi cabeza casi terminada) en mi próxima canción. No veo razones para detenerme. Verás, la pandemia en cierto sentido, sentí que tan pronto me volví a subir a un escenario para empezar a promocionar Churches, mi último álbum, sentí esta ola de ‘oh mierd*, tengo que hacer otro”, aunque recién había empezado a darle música a la gente” explicó.

“Mayo 2022, y estaba empezando mi gira por Estados Unidos, una gira que estaba presupuestada para 2020. Entonces el single salió dos años antes de eso (del tour), entonces fue como un quiebre de mente en el tiempo y espacio, así que en mayo de este año, hasta agosto de este año, yo estaba escribiendo, así que no sé cuándo saldrá el próximo año, pero definitivamente sale el próximo” consignó.