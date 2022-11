El guitarrista original de Duran Duran, Andy Taylor, fue diagnosticado con un cáncer de próstata metastásico en fase 4, según reveló la banda durante su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al que Taylor tuvo que faltar debido a un tratamiento en curso.

El reconocido grupo británico de new wave reveló que Taylor había sido diagnosticado hace cuatro años mientras leía una carta suya al público. Taylor tenía previsto reunirse con sus antiguos compañeros de banda —el cantante Simon Le Bon, el teclista Nick Rhodes, el bajista John Taylor y el batería Roger Taylor—, pero dijeron que había sufrido un contratiempo que no le permitiría viajar a Los Ángeles desde su casa en Ibiza.

La ceremonia iba a ser la primera vez en que la banda de cinco miembros de Birmingham tocaría junta en 17 años, después de haberse reunido por última vez para una gira mundial y el álbum Astronaut en 2004.

El grupo subió al escenario interpretando su éxito de 1981 Girls On Film. Continuaron con un set que incluyó Hungry Like the Wolf y Ordinary World antes de abordar la ausencia de Taylor leyendo la carta.

¿Qué decía la carta?

Andy Taylor escribió: “Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron un cáncer de próstata metastásico en fase 4. Muchas familias han experimentado la lenta quema de esta enfermedad y, por supuesto, nosotros no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia, pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener y este excepcional galardón. Aunque mi estado actual no supone un riesgo vital inmediato, no tiene cura”.

“Últimamente, estaba bien después de un tratamiento muy sofisticado para alargar la vida. Eso fue hasta hace una semana más o menos, cuando sufrí un contratiempo, y a pesar de los excepcionales esfuerzos de mi equipo, tuve que ser honesto en cuanto a que, tanto física como mentalmente, estaría sobrepasando mis límites”, continuó Taylor.

“Sin embargo, nada de esto tiene ni debe restar importancia a lo que esta banda ha logrado y sostenido durante 44 años”, indicó el artista.

Taylor añadió que estaba “verdaderamente apenado y masivamente decepcionado” por no poder asistir a la ceremonia. Incluso había comprado una guitarra nueva para la ocasión, pero que estaba “muy orgulloso de estos cuatro hermanos” y “encantado” de que aceptaran este premio.

“A menudo dudaba de que llegara el día. Estoy muy contento de estar aquí para ver ese día”, añadió.