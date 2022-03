Dolly Parton rechazó ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll

Dolly Parton rechazó la posibilidad de formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y solicitó que se retire su nominación para entrar en el selecto grupo.

A través de sus redes sociales, la popular cantante estadounidense declinó de esta opción que se le otorgó. Ante la sorpresa de muchos fanáticos, descartó la posibilidad, al menos por ahora.

El mensaje que dejó estuvo acompañado de agradecimiento por la consideración que tuvieron con ella. Según indicó, no se siente preparada para ese homenaje.

“¡Soy Dolly! Aunque estoy extremadamente halagada y agradecida de ser nominada, siento que no me he ganado ese derecho, y no deseo que los votos se dividan por mi causa, así que con todo respeto, debo declinar”.

Además, la intérprete de música country se refirió a la cercanía que ha tenido con el rock and roll y la posibilidad de grabar un disco completo de este género.

“Mi marido es un fanático del Rock and Roll y siempre me ha animado a hacer un disco. Les deseo buena suerte a todos los nominados y gracias de nuevo por el cumplido“, escribió en un comunicado.

La cantante más allá del Rock and Roll

La cantante dividió a sus fanáticos entre quienes la apoyan en la decisión y quienes le recomiendan darle una vuelta más. También algunos apuntan a la real identificación de Parton con el Rock.

A sus 76 años, ha logrado una carrera sólida en con un estilo de nicho, aunque con fuerte llegada en algunas zonas Estados Unidos. Pero su talento va más allá de la música.

De forma paralela a su historia musical, se desempeñó como actriz, debutando en el cine en 1980, representando el papel de Doralee Rhodes en la película Nine to Five.

Gracias al buen trabajo que logró, recibió buenas críticas e incluso fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia o Musical y como Nueva Estrella del Año.

No hay duda de que Dolly Parton es una artista con muchos recursos, tanto como cantante y actriz, pero esta vez hizo noticia por su decisión de marginarse del Salón de la Fama de Rock and Roll.