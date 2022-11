RockOut 2022: ya están los horarios del festival que trae a The Killers de vuelta a Chile

Cada vez queda menos para la tercera edición del festival RockOut, que se celebrará el próximo 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura.

El festival cuenta con los shows de The Killers, LP, Molchat Doma, Miranda!, Fother Muckers y We Are The Grand.

Los encargados de abrir el festival serán los chilenos We Are The Grand a las 14 horas. Los seguirán los argentinos de Las Ligas Menores a las 15 horas.

A las 16:00 se subirán al escenario los chilenos Fother Muckers, que regresan tras 11 años en pausa. Más tarde, a las 17 horas, será el turno de los argentinos Miranda!, quienes celebran más de 20 años en la industria de la música.

A las 19 horas, los bielorrusos de Molchat Doma se presentarán en Santa Laura, seguidos más tarde, a las 20.40 por la esperada compositora y cantante norteamericana LP.

Finalmente, a las 22.30 será el turno de The Killers, una de las bandas de rock más importantes de este siglo. Tras su exitosa presentación en Lollapalooza 2018, la banda de Las Vegas se presentará en el festival RockOut para presentar su último disco ‘Pressure Machine’ (2021), que tuvo como gran novedad el regreso de Dave Keuning en las guitarras.

¿Cuándo y cómo comprar las entradas?

Si aún no tienes tu entrada, aún quedan disponible vía Puntoticket. Los precios van desde $72.450 hasta $155.250, incluido cargo por servicio.