“Thriller” de Michael Jackson será relanzado con 10 nuevas canciones por su aniversario 40°

Cuarenta años después del lanzamiento de Thriller, el álbum que catapultó a Michael Jackson a la estratosfera del superestrellato, Sony Music volverá a lanzar el disco el 18 de noviembre. Esta reedición tendrá 10 canciones extras, algunas de ellas inéditas.

Publicado el 30 de noviembre de 1982, el fenómeno Thriller revolucionó la música, los estándares de vídeo y la coreografía gracias a las innovaciones de Michael Jackson para fusionar el sonido y el arte visual, cuya influencia aún se siente hoy en día.

Thriller ganó un récord de ocho Grammys y, con más de cien millones de copias vendidas, es el álbum más vendido de todos los tiempos y el primero en ser certificado como triple diamante por la RIAA.

Bajo el título Thriller 40, la discográfica anunció que tendrá tres formatos disponibles: en vinilo con nueva tapa alternativa, en doble CD con una decena de cortes y en una versión digital que, además de ese contenido, incluirá 15 remezclas.

Qué podemos escuchar en Thriller 40

Dentro de las canciones nuevas estarán el demo original de “Behind the Mask” y una versión inicial de “Best of Joy”, que fueron parte del disco póstumo Michael (2010). Además, dos canciones inéditas que no alcanzaron a ser incluidas en Michael: “She’s Trouble” y “What a Lovely Way to Go”.

Las otras canciones nuevas serán una sorpresa para los fans.

Thriller también contará reediciones de temas icónicos como el que le da nombre, “Billie Jean” y “Beat It”.

Producido por Quincy Jones y el propio Jackson, siete de las nueve canciones del álbum llegaron al top 10 en el Billboard Hot 100.