Pablo Rojas reveló de quién era fan de niño: “Me obsesioné con Michael Jackson”

Pablo Rojas triunfó en The Voice Chile como el gran ganador de la última temporada. El joven cantante curicano deslumbró a los presentes con su destacada voz y su pasión para el canto. Con el apoyo de Gente de Zona como coaches, Rojas se impuso ante los otros cuatro finalistas con el 45,6% de los votos.

Un exestudiante de ingeniería forestal que se hizo su lugar en el programa de Chilevisión a través de su primera presentación en la tele. En la ocasión, entonó El silencio de la noche, de Alexander Pires, mismo tema que después eligió para la gran final. Y tras triunfar, recientemente fue invitado a Pero con Respeto, donde habló de su pasado, presente y futuro.

En conversación con Julio César Rodríguez, Rojas reveló de quién era fan de niño. “Yo cuando era chico me obsesioné con Michael Jackson. Lo imitaba en mi colegio. Iba a diferentes colegios, ni siquiera a cantar, iba a bailar. Bueno, me sacaba la polera, rompía la polera así como Michael Jackson. Hacía de todo“, contó.

Y luego añadió: “Yo iba al colegio con el sombrero. Tenía el blanco, tenía el negro y tenía uno dorado. Tenía el guante. Le pedí una pila de cosas a mis papas para… Bueno, estaba obsesionado, absolutamente obsesionado. Igual me da vergüenza“. Posteriormente, se puso a bailar como el difunto Rey del Pop.

También dio a conocer qué hará con los premios

Por ganar la gran final de The Voice Chile, Pablo Rojas recibió un premio de 15 millones de pesos, un auto MG ZX y un contrato con Universal Music. “No la voy a tirar. No voy a tirar la plata. Mi idea es juntarlo. Como gente del sur, como gente del campo, quiero comprarme un terreno con eso“, comentó al respecto.

Sin embargo, al MG ZX le dará prontamente uso. “El auto estará ahí porque lo necesito ahora. Llegan eventos, quiero hacer música. Yo quiero invertir absolutamente todo para la música. Quiero hacer mi home studio. Quiero componer mis canciones, producir mis canciones. Experimentar con la música. Colaborar con otros artistas“, afirmó.

Por último, reveló que en pocos días más tendrá su primer encuentro con la productora Universal Musical. “Ya próximamente tengo una reunión con ellos. Me van a presentar todos los estudios de Universal. Voy a ver lo que ellos tienen para mí preparado“, cerró.