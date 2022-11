Everything But the Girl están de vuelta con nueva música después de 20 años

Everything But the Girl, el dúo de pop formado por marido y mujer que publicó 11 discos entre 1984 y 1999 antes de hacer una pausa indefinida, anunció su primer álbum nuevo en más de 20 años.

Tracey Thorn y Ben Watt compartieron la noticia en Twitter ayer (2 de noviembre), añadiendo que lo lanzarán en la primavera de 2023. El nuevo disco será el primero bajo el nombre de Everything But the Girl desde Temperamental, de 1999, que reeditaron en 2020.

Aunque el dúo llegó a su fin en 1999, Thorn y Watt, que están casados, trabajaron juntos ocasionalmente mientras Thorn publicaba una serie de discos en solitario y Watt dirigía su sello discográfico Strange Feeling. Thorn también ha publicado cuatro memorias desde Temperamental, la última de las cuales es My Rock ‘n’ Roll Friend, del año pasado, que trata en parte de su amistad con Lindy Morrison de los Go-Betweens.

Just thought you’d like to know that Ben and I have made a new Everything But The Girl album. It’ll be out next spring 😍@ben_watt@ebtg — Tracey Thorn (@tracey_thorn) November 2, 2022

La banda también creó por primera vez una cuenta de Instagram para añadir: “Para nuestro primer post, pensamos que les gustaría saber que hemos hecho un nuevo álbum de Everything But The Girl. Saldrá la próxima primavera. Con amor, Ben y Tracey”. Mira esos posts a continuación.

El grupo se dio a conocer con un “sophisti-pop” con influencias de jazz antes de lograr un éxito mundial cuando el DJ neoyorquino Todd Terry remezcló Missing en 1995.