Durante las últimas horas, diversos usuarios de Instagram han reportado que la plataforma les suspendió sus respectivas cuentas.

En concreto, a los miembros de la red social denunciaron que les aparece un mensaje, en el que supuestamente se explica que los usuarios habrían infringido las normas, presentando un plazo de 30 días para apelar a esta decisión.

En algunos casos, usuarios han reportado mediante el hashtag #InstagramDown que recuperaron su cuenta, sin embargo han experimentado diversos problemas para ver historias y actualizar el feed. Asimismo, otros usuarios han reclamado la masiva pérdida de seguidores.

En tanto, desde la página oficial del equipo de relaciones públicas de Instagram, confirmaron que se encuentran averiguando la falla.

“Estamos al tanto de que algunos de ustedes están teniendo problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Estamos revisándolo, nos disculpamos por los inconvenientes” dice el sitio.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Revisa algunas de las reacciones de la caída de Instagram a continuación:

@instagram what is going on? My account literally got suspended for no reason I did not violate any community guidelines, and when I try to verify the code it’s just giving me a loading error. Is anybody else having this problem? #Instagram #instagramdown pic.twitter.com/2ORKRtu0z7 — Niushaj_ (@QueenVIP8) October 31, 2022

It's me trying to figure out why Instagram suspended my Account 🤨#instagramdown pic.twitter.com/J0oWfYYoCT — Priyanshu (@kamina_kalakar) October 31, 2022

yo presentándome en las oficinas de Instagram después de que me tiraran mi cuenta sin sentido alguno:#instagramdown pic.twitter.com/Oik0BAdW3T — Lauri🇳🇱 (@lauraamoeddo) October 31, 2022

decidme q no soy el unico al que le han suspendido la cuenta de insta, instagram no me responde a nada pic.twitter.com/wa597dc8oP — alex 🎃 (@dualecs) October 31, 2022