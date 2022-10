“Lift me up”: Rihanna regresa a la música de la mano de Black Panther: Wakanda Forever

Ya hay fecha para el regreso de “Bad Gal Riri”. Rihanna anunció su regresó a la música, tras seis años de su último álbum: ANTI, y de la mano de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

A través de su cuenta de redes sociales, la originaria de Barbados dio a conocer el adelanto de “Lift me up“.

Marvel ya había anticipado la participación de Rihanna en el soundtrack de la secuela de Black Panther la pasada noche del martes, con una video y publicidad en Time Square.

JUST IN: Rihanna will release new music for the Black Panther: Wakanda Forever soundtrack FRIDAY‼️🔥 pic.twitter.com/lE9FTVzsCC

— RapTV (@Rap) October 26, 2022