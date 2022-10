Guitarrista chileno actuará en Qatar previo al Mundial de la FIFA

Hace exactamente un año, conversó con ADN sobre su última producción fonográfica. En el intertanto fue nombrado profesor en la Academia de Artes IAID, probablemente la más prestigiosa del Golfo Pérsico, ubicada en Doha, la capital de Qatar.

Gonzalo Arias pertenece a una rutilante generación de jóvenes guitarristas chilenos. Estudio en la Universidad de Chile y cuenta con posgrados de las universidades de Wisconsin y Georgia, Estados Unidos, además de galardones en encuentros guitarrísticos de varios países, incluyendo Canadá y Japón.

Chile quedó fuera del Mundial de Fútbol que comienza el domingo 20 de noviembre, pero algo del talento chileno estará representado en esas tierras lejanas, ya que casi ad portas del encuentro del balompié, Arias realizará un recital de obras para guitarra sola, que tendrá lugar en la mencionada Academia el día 3 del mismo mes.

En el programa tocará obras de Domenico Scarlatti y de Mauro Giuliani, compositores italianos del período clásico, junto con arreglos para guitarra sola de temas del grupo Queen. El propio Arias hizo las adaptaciones para “Love of my Life”, “The Show Must Go On”, “Crazy Little thing called Love”, “Bohemian Rhapsody” y “We are the Champions”. Esta última con connotaciones deportivas obvias, pues se suele cantar cuando un equipo gana una competencia de envergadura.

Contactado nuevamente por nuestro medio, el músico comparte que el ambiente “está muy pasivo, a mí en lo personal me preocupa que sea tan tranquilo todo. Pero en cuanto a las autoridades locales, ellos han propuesto que todos los lugares públicos y privados de enseñanza deben ser cerrados, y algunos funcionar solo medio día a partir de la primera semana de noviembre”. Y añade que “por lo mismo, sé que mucha gente se irá del país esos días, ya que no les gusta el futbol, especialmente algunos de mis alumnos y apoderados”.

El guitarrista no se considera un gran hincha, “me gustaba mucho el Colo Colo finalista de la sudamericana, o la U ganadora de la Sudamericana, pero el equipo con que me identifico la selección. Me encanta Alexis Sánchez y su profesionalismo”.

Consultado sobre si asistirá a los partidos del Mundial, responde que “me gustaría mucho, vivo a 500 metros de uno de los estadios, el Al Thumama”, y dice que apoyará a Alemania o a Inglaterra, “ya que ambos equipos aportan fútbol rápido y son muy jóvenes”.