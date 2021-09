Gonzalo Arias, el guitarrista chileno que va al rescate de Darwin Vargas

Una calle de Talagante lleva su nombre, y también uno de lo más importantes festivales de nueva música del país (que dicho sea de paso, tendrá su próxima versión online en octubre próximo). De no ser por su prematura muerte, probablemente el compositor Darwin Vargas (1925-1988), habría forjado mayor reconocimiento en la escena cultural chilena. Su estilo maridó un honesto afecto a las formas musicales tradicionales con una profunda espiritualidad.

Ahora, una composición que no había tenido ni siquiera un estreno en vivo llega al mundo discográfico gracias a un proyecto del guitarrista chileno Gonzalo Arias (natural de Los Andes, nacido en 1989), quien reside hace nueve en Estados Unidos, y donde estudio en varias ciudades, incluyendo valiosas lecciones del cubano Manuel Barrueco, una auténtica leyenda de las seis cuerdas. Antes, en Chile, su principal mentor fue Romillo Orellana.

La pieza en cuestión se titula “Sonata de Septiembre para María Ester”, y es parte del disco digital “Master Sonatas for Guitar”, que Arias grabó en el estudio Santuario Sónico de Ñuñoa. “Este álbum es parte de mi tesis doctoral para la Universidad de Georgia, donde la idea fue trabajar cuatro sonatas que fueran muy virtuosas para la guitarra”, contó el guitarrista a ADN, desde su actual hogar en Athens, ciudad del estado de Georgia.

Llegó a la obra de Vargas porque “Luis Orlandini me la recomendó, le pedí una sonata que no se haya tocado nunca”, relató, “y esta estuvo muchos años en la Biblioteca Nacional, así que este es el estreno absoluto”. La partitura data de 1978, y la María Ester del título es la esposa del doctor Jorge Rojas Zegers, fundador de Coaniquem, quien era el mejor amigo del compositor. Arias comentó sobre esta sonata: “Me pareció muy atractiva, y me costó armarla porque está llena de secciones contrastantes, está hecha de períodos musicales interconectados”.

El trabajo incluye además una sonata del serbio Dusan Bogdanovic (n.1955), otra del connotado autor portorriqueño Roberto Sierra (n.1953) (“precisamente una obra que fue estrenada por mi profesor Manuel Barrueco”), y del legendario compositor español Antonio José (1902-1936), víctima de la Guerra Civil Española.

Sobre esta última pieza, Arias recalcó que “es una obra fundamental, a él lo mataron por ser parte del movimiento popular, tal como a García Lorca, y su música estuvo prohibida, hasta que recién en los 80, con la apertura de España, se pudo tocar”.

El disco ya está disponible en Spotify y Amazon Music.