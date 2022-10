Camila Moreno y aniversario de “Rey”: “Ha sido un disco muy peligroso, muy arriesgado a nivel sonoro, discursivo y estético”

En el marco de la celebración del Día de la Música Chilena, este martes 4 de octubre, el Ciudadano ADN conversó con la cantante nacional, Camila Moreno, quien celebrará el aniversario de su disco “Rey“, con un concierto en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, este viernes.

Esta celebración de las y los músicos chilenos tiene su base en la conmemoración del natalicio de la gran Violeta Parra, lo que llevó al intérprete a reflexionar sobre las comparaciones que le hacían al inicio de su carrera con la folklorista.

“Me pasaba que me sentía honrada, pero también incómoda, porque sentía que estaban muy errados, porque era chica y la Violeta Parra siempre ha sido tremenda y hasta el día de hoy no tiene comparación con nadie”, señaló la cantante.

“La Violeta sin duda es una maestra ineludible, que está todo el tiempo ahí retándote, soplándote cosas al oído, pero también hay una cosa que me encanta de ella, que tiene que ver con esta característica punk, rebelde, de no hacer lo que se supone que tenía que hacer. Me inspiro en su espíritu rebelde para tomar decisiones”, agregó la artista nacional.

“Un show bien ambicioso”

En esa línea, Camila Moreno se refirió a la celebración del primer año de su cuarto trabajo discográfico, “Rey”, que fue premiado en los Premios Pulsar 2022 como Álbum del Año.

“Estamos haciendo un show bien ambicioso, así como ha sido el disco, intentando abarcar casi un espacio imaginario. Estamos tratando de llevar esta cuestión que armamos a la Cúpula, en cuanto a escenografía, visuales, a luces (…) para que la gente transite a otra dimensión, que no sea solamente a escuchar canciones”, complementó la intérprete de “Millones”.

Bajo ese contexto, Camila Moreno explicó que “Rey” es un disco que “tiene ver con un historia futurista, post apocalíptica, situada en el 2023, a diferencias de mis discos anteriores, está tirando una cuerda hacia el futuro”.

“Sí pienso en mi otro disco, voy a hacerlo demasiado más simple, porque ha sido realmente complejo armar esto. Ha sido mucha búsqueda, pero también mucho subir una montaña de una manera forzosa”, continuó.

En ese sentido, la cantante detalló que este álbum está centrado en la ciencia ficción, cosa que “en Chile es algo que se hace poco y hacerlo desde la música también es algo que no sé si se ha hecho antes”.

“Los recursos que puedes tener para hacer algo así, requiere del mundo del efecto especial y lo hemos solucionado de manera bien creativa, como usando material de archivo, dibujos, es harto despliegue”, precisó.

“Un disco muy peligroso”

De ese modo, Camila Moreno relató que “Rey” “ha sido un disco muy peligroso, muy arriesgado a nivel sonoro, discursivo y estético, porque generó un giro 360”.

Es más, sobre ese punto, la cantante indicó que le da “mucha lata que no exista esa libertad en Chile de poder jugar, como jugaría David Bowie, por ejemplo, eso es propio de una cultura conservadora y capitalista, en el sentido de tú eres esto y así vas a hacer siempre”.

Respecto al show aniversario del “Rey” de este viernes 7 de octubre, Camila Moreno confirmó la participación de varias compañeras cantantes, tales como: Princesa Alba, Juanita Parra, Javiera Parra, Soulfía y Rubio, entre otras.

“Son como 10 mujeres arriba del escenario y hace tiempo que tenía ganas de hacer este show tipo ‘amigas queremos el reino’, y tener esa energía volcánica de unión y con cada una tengo una relación especial por distintos lados, así que estoy supercontenta de levantar este gran concierto”, cerró la cantante.

Las entradas para el show aniversario de “Rey” de Camila Moreno se encuentran disponibles en PassLine y puedes acceder a ellas en este link.