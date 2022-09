Las expresiones musicales de María Carolina López

Integró por 25 años Las Del Puerto, hasta que el emblemático grupo femenino de música porteña terminó el año pasado, despidiéndose con un concierto online. Ahora, María Carolina López (nacida en 1975 en Valparaíso) se enfoca cien por ciento en una carrera dual como compositora y directora de orquesta.

Esta semana Aula Records de la USACH publica un disco dedicado a compositoras chilenas titulado “Despliegues”, disponible en vinilo y formato digital, que incluye también creaciones de Katherine Bachmann y Valeria Valle. López aparece con la pieza “En Todas Partes”: “Fue un encargo de la Orquesta Clásica USACH en plena pandemia. Yo tenía un par de células melódicas que quería desarrollar. Busqué que tuviese alguna relación con lo que estábamos viviendo, por lo que aparecen expresiones humanas, como gritos, tos, lo que nos recuerda que detrás del atril hay personas haciendo la música”, explicó López en conversación con ADN.

La compositora considera que su actual trabajo es resultado de un cúmulo de experiencias. “La música de raíz me acompaña desde la infancia”, relató, “cuando entré a estudiar música a la PUCV, fui abducida por Margot Loyola, y así comenzó Las Del Puerto, en un recorrido donde investigué mucho, desde las fiestas religiosas en las caletas de Valparaíso, hasta una tesis sobre el ciclo “Canciones del 900” que Luis Advis compuso para Margot”.

En paralelo su vida se entroncó con la música de tradición escrita: “Estudié viola, y desde pequeña hice arreglos, así que fui puliendo lo que traía desde bien joven, y eso junto a las clases teóricas me llevaron a la composición. Mi primera obra oficial de catálogo la estrené en 2005, una pieza electrónica acusmática que utiliza paisajes sonoros”.

En cuanto a la dirección, estudió con reconocidas batutas locales como Eduardo Browne, Rodolfo Fischer y Francisco Rettig. Desde 2007 dirige la Orquesta Estudiantil de la Universidad Técnica Federico Santa María, integrada por alumnos de aquella universidad que no estudian música, sino ingeniería y otras carreras que se imparten allí. Y hace poco fue nombrada directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Valparaíso, dependiente de la FOJI: “Es tanta la dedicación a estos proyectos, que siento un equilibrio entre ambos roles, directora y compositora”.

López, al igual que las otras dos compositoras del flamante disco, es parte del colectivo Resonancia Femenina, que busca visibilizar a las compositoras contemporáneas. “Desde que yo estudiaba que era acotado el espacio para las compositoras, y se sentía un sesgo”, comentó, “la generación mía ha tenido que educarse en el feminismo, y yo adhiero totalmente a él, a mí me importa la equidad por estos vacíos que hemos tenido de manera histórica. Pero para mí no es menoscabar al otro género, sino buscar ser equilibrado en los espacios”.

Junto a sus colegas, organizan el Festival Leni Alexander, que este año tendrá lugar a fines de octubre en la Aula Magna de la UTFSM: “El festival consiste en que haya una presencia femenina fuerte, no se trata de excluir a los hombres”. En aquel encuentro entregan además el Premio Añañuca, “cuya ganadora puede ser compositora, intérprete o investigadora”.

Para ella la composición “es expresión, absolutamente expresión”, y añadió: “Es el sonido lo que me mueve, el poder escuchar de otra manera, y por eso me he acercado últimamente a los paisajes sonoros”. El aspecto melódico es muy importante en su música. Al respecto afirma que “siempre parto de una idea melódica. Hay varios días con una idea musical en mi cabeza, la escribo por ahí, y la luego la trabajo”.

A eso, ella reconoce la influencia de los ritmos folkóricos, y confiesa una particularidad de sus partituras: “En todas mis obras siempre hay una pequeña cita a alguna canción de Luis Alberto Spinetta, él ha sido muy importante para mí, sus armonías son muy sencillas pero totalmente propias”.

Dichas características se plasman en un corpus artístico que incluye música de cámara, varios cuartetos de cuerda, la obra didáctica “Desde la Cruz del Sur”, paisajes sonoros y obras orquestales. Actualmente tiene varios encargos sobre la mesa, incluyendo una obra sinfónica, aunque actualmente trabaja con la banda de rock Pope Joan: “Es un disco conceptual que narra la historia de la Papisa Juana, y la obra tendrá arreglos orquestales hechos por mí”.