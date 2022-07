¡La fiebre Stranger Things continúa! Joseph Quinn interpretó Master of Puppets junto a Metallica y desató la locura en redes sociales

Sin duda la cuarta temporada de Stranger Things ha dado que hablar en términos musicales. Desde el posicionamiento de liderazgo a nivel mundial que le otorgó a Running Up That Hill de Kate Bush, hasta la referencia a Master of Puppets de Metallica alabada por la misma banda, la serie de los hermanos Duffer sigue dando que hablar.

Y es que legendaria banda interpretó el tema de 1986 junto al actor Joseph Quinn, quien da vida a Eddie Munson, el cual se inmola en el Upside Down para salvar a sus compañeros, mientras suena la canción de fondo.

En concreto, el encuentro entre el actor y músicos se dio bajo el contexto de presentación de los rockeros en Lollapalooza Chicago durante este pasado viernes 29 de julio.

En el momento, Quinn fue invitado al backstage de la presentación para tocar la canción del álbum homónimo.

El registro fue compartido por la misma banda, en el cual se puede ver a los protagonistas conversando y al vocalista, James Hetfield, admitir ser fanático de la producción de los hermanos Duffer “desde la primera temporada”.

Por si fuera poco, Metallica le entregó un especial regalo a Joseph: una guitarra eléctrica igual a la que usó Eddie en la cuarta temporada, pero esta, se encuentra firmada por Ulrich, Hammett, Trujillo y Hetfield.

“Este es mi video favorito de Internet”,”Épico” y Joseph finalmente recibe el reconocimiento que merece” fueron algunos de los comentarios que recopiló la publicación, la que rápidamente se convirtió en viral, superando los 600 mil likes, y 10 mil réplicas.

Revisa el registro del actor de Stranger Things junto a Metallica a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Metallica (@metallica)