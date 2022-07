Metallica homenajeó escena de Master of Puppets en Stranger Things 4: “Eddie, esto es para ti”

Durante el último capítulo de la temporada 4 de Stranger Things, uno de los queridos personajes de la reciente trama, Eddie Munson (Joseph Quinn), se enfrentó con lo que era parte del oscuro mundo del upside down.

Con un impactante solo de guitarra de Master of Puppets, de Metallica, Eddie se inmoló para evitar que parte de las criaturas que residen en el universo de Vecna atravesaran el portal hacia la realidad, y le hicieran daño a sus amigos y cercanos de Hawkins.

Tanto fue el impacto y fervor de la escena, que fueron los mismos integrantes de Metallica quienes se refierieron al momento, posteando un interesante video en redes sociales.

“Eddie, esto es para ti” escribieron junto a un video que postearon en Instagram en el que dividieron la pantalla e interpretaron el tema de 1986.

“Está tan extremadamente bien hecho”

Asimismo, los intérpretes de One explicaron hace un par de publicaciones que “la forma en la que los hermanos Duffer han incorporado la música dentro de Stranger Things ha estado siempre a otro nivel, así que estamos más que emocionados de que no solo hayan incluido Master of Puppets en la serie, sino que construyeran una escena tan fundamental a su alrededor“.

“Todos estábamos emocionados con ver el resultado final y cuando lo hicimos quedamos totalmente impresionados… Está tan extremadamente bien hecho, tanto es así que algunos pudieron adivinar la canción con tan solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler. ¿Qué tan genial es eso?”, agregó la banda.

