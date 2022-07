Sinfónica Nacional Juvenil se luce en nuevo concierto

Un exigente programa le tocó a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en su segunda fecha oficial de temporada 2022. Tras el primer concierto realizado en mayo, pudimos constatar el tremendo potencial que hay en la actual generación de este conjunto dependiente de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), y ahora dieron vida a un macizo concierto en Corpartes, de la mano de uno de los mejores directores chilenos de su generación, Helmuth Reichel Silva.

La Obertura “Leonora” No. 3 de Ludwig van Beethoven no es una pieza fácil de montar. Condensa abundante información, y requiere un acucioso trabajo en los balances. Fue una prueba más de las grandes capacidades de Reichel Silva arriba del podio. Esperamos que su residencia en Alemania no sea mayor impedimento para que se le vea bien a menudo por estos lados. El medio nacional lo necesita.

De enorme valor es que la FOJI en los últimos años haya resucitado el Concurso de Composición “Jorge Peña Hen”, que notables frutos dio hace dos décadas. La edición del año pasado fue ganada por el joven compositor Ismael Huerta con su obra “Sueños de una Machi”, que tuvo su estreno en este evento.

Es música que evoca una rogativa mapuche, con alusiones directas a su mundo sonoro, en que los cornos emulan a las trutrukas. El discurso musical va agarrando vuelo, haciendo particularmente atractiva la segunda mitad de la pieza, donde se aprecia un inteligente uso del color orquestal. Fue cálidamente recibida por los presentes.

El número cúlmine consistió de otra pieza que también requiere un cuidadoso montaje, la Sinfonía No.2 de Johannes Brahms. Algunos desajustes no opacaron el tremendo resultado final, que conjugó lo emotivo con lo triunfal. Reichel Silva consiguió fraseos de pulcra fineza, y particularmente bellos resultaron los solos a lo largo de los cuatro movimientos.