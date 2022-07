Héctor Muñoz sobre “Elvis”: “Es como si a Bohemian Rhapsody le inyectaras esteroides, psicodelia y colores”

En el Ciudadano ADN nos llenamos de rock and roll y comentamos el estreno de “Elvis”, película centrada en el mítico cantante estadounidense, junto al editor digital de Radio Futuro, Héctor Muñoz.

A 45 años de la muerte del Rey del Rock, el editor comentó que “lo tenemos de toda la vida y fue la crianza de generaciones de músicos y fans”.

“El padre del rock and roll pudo haber sido Chuck Berry o Little Richard, o cualquiera de esa generación. Pero Elvis fue el Rey del Rock. Fue el que cristalizó un movimiento revolucionario y un cambio de paradigma que todavía no he visto repetido”, señaló.

El periodista entregó la fecha de estreno de “Elvis”: jueves 14 de julio.

¿Cómo es “Elvis”?

De acuerdo al también músico, la cinta dura 2 horas y 40 minutos y posee altas dosis de epicidad.

“Te cuenta toda la vida de Elvis. Es algo cronológico, pero más como de sensaciones. Queda muy en claro qué lo mueve y cuáles son sus fortalezas y debilidades, tanto como la persona como el músico”, señaló.

Respecto a la interpretación de Austin Butler, quién encarna al rockero, Muñoz dijo que la primera impresión que le dio fue que no se parecía mucho.

“Butler dice que Rami Malek – actor que le dio vida a Freddie Mercury – le dio un consejo para interpretar a Elvis: ‘vive el personaje, aunque no te parezcas mucho’ “, dijo.

A propósito de la mención del actor protagonista de la biopic sobre el vocalista de Queen, el editor digital de Futuro aseguró que “Elvis es como si a Bohemian Rhapsody le inyectaras esteroides, psicodelia y colores”.

¿A qué se debe lo anterior? según el periodista, a la visión de Baz Luhrmann, director de la película. “Es una película para verla en el cine, para verla con el volumen a todo lo que da”, dijo.

¿Quién interpreta la voz del Rey del Rock?

Siempre que aparece una nueva biopic sobre un artista musical, surgen dudas respecto a si el actor canta o no las melodías. De acuerdo al mismo Butler, “todo lo de los 50 soy yo…Después de eso es una mezcla de mi voz y de la Elvis”.

“Acá se nota que es él quien canta, porque hay una cosa de entonación cuando ves la película en que no está haciendo Lip Sync. Está interpretando, se nota un movimiento en la garganta”, comentó.