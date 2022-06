Tomó al seco, hizo bromas y usó infartante transparencia: Así fue el intenso concierto de Cami Gallardo

Fue su regreso al Movistar Arena. Por eso, Cami Gallardo lo dio todo en su recital donde repletó el recinto de Parque O’Higgins.

La cantante no sólo presentó sus mejores éxitos frente a un público que se manifestó ansioso de poder verla.

Además, tuvo llamativos momentos sobre el escenario que incluso fueron replicados en sus redes sociales.

Sin embargo, lo primero y lo más comentado fue su look. Un outfit que dejó a varios extasiados y con el que definitivamente se lució.

Cami Gallardo dándolo todo

Así, la artista tras éxitos como Querida Rosa optó por aparecer con un enterito brillante y transparente, que dejaba ver de forma muy coqueta su ropa interior, compuesta por un sostén y un colaless.

Un atuendo con el que mostró su trabajada figura y que luego cambió por un diminuto short con botas bucaneras en verde flúor.

No obstante, lo fashion no fue lo único importante. Además, la jurado de The Voice se mostró de lo más suelta sobre el escenario, tomando un shot al seco antes de interpretar uno de sus temas y haciendo bromas que hicieron reír a sus seguidores.

De hecho, un cómico momento vivió cuando le lanzaron un globo en forma de concha, que se le escapó y la hizo lanzar un “perdón, tiré la concha a la chuña”, que sacó varias risas.

De esta forma, Cami Gallardo lo pasó bien en su retorno a los shows masivos, conquistando a sus fanáticos y mostrando nuevas y lúdicas facetas sobre el escenario.