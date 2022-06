Pailita recibe un emotivo mensaje de su exprofesor: “Ahora tú eres el maestro”

En los últimos años el reggaetón chileno ha vivido un alza importante en su popularidad. Y uno de sus mayores exponentes es Pailita. A través de hits como Ultra Solo y Dímelo Má, el joven puntarenense se ha posicionado como uno de los cantantes más escuchados en Spotify, además de ser uno de los más queridos entre las personas de todas las edades.

Su humildad y sus constantes mensajes contra las drogas y la violencia, han colocado a este reggaetonero de Punta Arenas como uno de los pocos del género urbano a los que se les puede ver familias completas en sus conciertos. Además que esto le ha significado codearse con personalidades como el futbolista Arturo Vidal y la modelo Pamela Díaz.

Y una muestra de que está en uno de sus mejores momentos, son sus recientes números en Spotify. El artista es el segundo cantante del género más escuchado por los usuarios de Chile, y solo detrás de Bad Bunny.

El mensaje de su profesor

Luego de que Pailita celebrara haberse posicionado entre los artistas más escuchados del género urbano, un exprofesor le envió un emotivo mensaje. Era uno de los docentes que tuvo cuando estudiaba para ser técnico en electricidad industrial, previo a que dejara todo, incluso su ciudad natal, para convertirse en cantante en Santiago.

“Carlos, hermano, aún recuerdo esa llamada cuando me contaste que te ibas a retirar del a carrera para seguir tus sueños. Me hace muy feliz ver que lo cumpliste. Eres un ejemplo para muchos, también para mí. Saludos de tu ex profe, tu exjefe de carrera en Inacap. Ahora tú eres el maestro“, escribió el profesor.

La celebración de Pailita

El joven reggaetonero de 22 años también se tomó un tiempo para compartir un sentido mensaje con sus seguidores, con una profunda una reflexión luego de ver lo lejos que ha llegado. “Despertar después de un día agotador y ver lo de Spotify de verdad que es hermoso. Es difícil asimilar todo que nos está pasando, la real“, expresó.

Y luego continuó: “Jamás en mi vida pensé estar en ese top, ni al lado de Bad Bunny en los artistas más escuchados jajaja. Es una una locura“. Posteriormente agradeció a quienes lo han apoyado, para hacer énfasis también en todo lo que ha luchado para llegar a donde está ahora.

“Sin ustedes yo no sería nada. Vengo de súper lejos buscando un sueño, desde los freestyle pa’ los que saben, que siempre me he sacado la chucha pa’ tener todo lo que tengo hoy en día, y cada segundo ha valido la pena. A pesar de los desbalances y las caídas son todos aprendizajes para mejorar como persona y artista. Se rescata siempre lo positivo“, relató.

Por último, le dio un consejo a todos los artistas que buscan salir adelante. “Que los comentarios malos no les afecten, siempre va a ver gente los tirará para abajo. Ustedes no le paren bola a eso, preocúpense de mejorar y de ser mejor persona que ellos. (…) Sean disciplinados que por más que tengas talento, si no eres enfocado no llegarás a ningún lado“, concluyó.

Revisa lo que subió Pailita por su logro en Spotify