“Hicimos un hit mundial”. Así elevó Pailita las expectativas de sus fans tras anunciar una nueva colaboración con Marcianeke. Los dos artistas del género urbano no trabajaban juntos desde hace meses, cuando se hicieron internacionalmente conocidos con su exitosa canción Dímelo Má. Y tras hacerse famosos con ese hit, ambos siguieron por caminos distintos.

Pailita siguió con temas como Par de Veces, Ultra Solo, Me Arrepentí y recientemente sumó su primera colaboración internacional para la canción Yo Quiero, que canta junto a Nio García. En tanto, la última creación musical de Marcianeke es Me Quieren y Me Odian, en la que le dedica la letra a sus críticos y a quienes, según él, le han buscado obstaculizar.

Pailita ha salido en más de una ocasión con fuertes discursos contra el consumo de drogas. “De corazón, no consumas drogas. Si algún amiguito les ofrece, no la acepten. No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso“, dijo el joven cantante puntarenense en un concierto.

Al contrario, Marcianeke constantemente ha estado bajo la lupa debido a sus letras en las que hace alusión al consumo de drogas, como también por su presunto problema con ellas. Sin olvidar que varias veces ha utilizado Instagram para contar acerca de la depresión y ansiedad que dice que le han causado las críticas y los rumores en su contra.

“Merecemos oportunidades para cambiar”

Tal vez justamente ese presente anímico tan distante es lo que motivó a Pailita a escribir un conmovedor mensaje para anunciar su nueva colaboración con Marcianeke.

“En las buenas y malas compañero. No te voy a dejar solo. Antes de la música somos personas. Todos cometemos errores y merecemos oportunidades para cambiar, y yo sé que tú lo harás manito”, escribió el joven reggaetonero, para luego titular el anuncio como “El reencuentro“.

Después de dar a conocer que nuevamente están trabajando juntos en una nueva canción, hubo incluso quienes cuestionaron su decisión. De hecho una seguidora le comentó: “Pero Pailita, ¿Por qué?”, lo que tuvo pronta respuesta del cantante puntarenense: “¿Por querer ayudarlo a ser mejor humano y que se aleje de la mier…? Ustedes como fanáticos deberían tirarlo para arriba, o si no difícil que cambie si no tiene su apoyo, es persona igual que uno“.

A continuación los registros que han subido desde su reunión.