Pailita quiere que cambien las letras del trap: “Sería algo hermoso”

Pailita es un cantante oriundo de Punta Arenas, que con hits como Dímelo Má y Ultra Solo, se ha convertido en uno de los exponentes más exitosos del género urbano en el país. Sin embargo, él es testigo de las críticas que ha recibido el reggaetón y el trap por sus letras, las cuales él mismo reconoció que en ocasiones pueden ser “explícitas“.

No obstante, también quiso remarcar que el contenido de estas canciones no necesariamente representa la manera en la que viven. “No entiende la gente que es música. La gente mezcla mucho la música con la vida personal del artista. Te juzgan mucho, si tú hablas de esto, eres eso. Y no es exactamente eso”, explicó el joven reggaetonero puntarenense.

También Pailita confirmó que existen artistas del género urbano que cantan sobre sus vivencias personales, las cuales en ocasiones están ligadas con el consumo del alcohol y las drogas. Sin embargo, “que lo sigan cantando no quiere decir que lo sigan haciendo“, aclaró.

Le gustaría que en el reggaetón y trap cambiaran las letras

Aunque asegura no tener “nada en contra” de lo que que cantan sus colegas, igualmente confiesa que le encantaría que compusieran canciones que abarquen otras temáticas. “Cantemos cosas bonitas para cambiarle el pensamiento a los niños“, expresó el cantante de trap de 22 años en en una entrevista con Meganoticias.

“Yo sé que la mayoría ha escuchado a Ñengo Flow, Anuel, que hablan de pistolas, de drogas, de mujeres y nunca anduvieron haciendo maldades. (…) Yo no voy a escuchar una letra de Anuel que dice: ‘Salimos a atracar un banco’, y yo en la tarde voy a atracar un banco con mis amigos”, sostuvo el puntarenense.

A pesar de ello, volvió a reiterar que le gustaría que en el género urbano cambien el contenido de sus canciones. “Yo he visto ahora en muchas entrevistas que los chicos salen explicando que los chiquititos, no porque escuchen esto tienen que estar haciéndolo. (…) a mí me encantaría que todos cambiemos nuestras perspectivas y cambiemos las letras, sería algo hermoso”, insistió.

“Ojalá que con el tiempo todos cambiemos nuestra manera de pensar y cambiemos las letras y todo eso“, pidió Pailita, que espera que el trap chileno evolucione como lo ha hecho en el mundo.