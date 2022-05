El músico chileno Pailita se defendió a través de su cuenta de Instagram de las críticas y burlas de usuarios de redes sociales, luego que este compartiera imágenes para el día de la Madre en donde daba “piquitos” a su mamá.

“Mi mamá es lo más preciado que tengo en la vida, siempre he sido mamón, la regaloneo harto y le doy cariño”, aclaró el intérprete de Dime tú y Par de veces.

“Últimamente mucha gente se ha burlado de mí por las redes por darle ‘piquitos’ a mi mamá. ¡A mi mamá! La única persona en que puedo confiar plenamente y aferrarme cuando estoy mal”, añadió Pailita.

Además, aseguró que “no me avergüenza ser así porque siempre he sido un buen hijo y si puedo darle mil piquitos más en la cara, en la boca, en la frente, se los voy dar, porque el día que no la tenga me va a partir el alma no poder haber entregado el cariño y valor que ella se merecía”.

Pailita también recordó su pasado para explicar su relación con su mamá. “No saben por todo lo que nos ha tocado vivir, el sufrimiento, la angustia de tener que dejarla sola para yo poder darle un mejor futuro”.

El músico -que terminó borrando la foto en donde aparecía el “piquito”- también mostró capturas en donde muestra los insultos que ha recibido por las imágenes que subió con su madre.

“No saben el daño psicológico que me están haciendo, los traumas y noches sin poder dormir por estar llorando como imbécil por culpa de sus comentarios, hermanos míos”, puntualizó.