El trapero nacional Marcianeke está en el ojo mediático luego de realizar una transmisión en Instagram con un comportamiento que preocupó a su fanáticos.

Marcianeke es uno de los cantantes chilenos más recientes. De hecho, escaló rápidamente en las listas y se convirtió en un representante de la música urbana.

El artista nacional se ha vuelto en una de las caras visibles de la música urbana, más específicamente del trap. Además, es el cantante talquino más escuchado de Spotify, la popular plataforma de audio vía streaming.

Con solo 19 años de edad, el cantante llamado realmente Matías Muñoz, acumula millones de visualizaciones en YouTube y una altísima popularidad en redes sociales. Por eso, cada paso que da, incluso fuera de los escenarios, es seguido de cerca por sus fanáticos.

Ahora, una transmisión en vivo realizada por Marcianeke generó una ola de comentarios. Esto, especialmente por su comportamiento en la famosa red social.

La transmisión en vivo de Marcianeke

Un poco inestable y con la voz entrecortada, Marcianeke utilizó su corta transmisión en vivo para aludir a críticos de su trabajo. También agradeció el apoyo de sus fans.

“Hay artistas que cantan lo que viven porque cuando no cantaban no les interesaba estar vivos, como yo. Yo soy el más alegre de aquí, a mí no me gusta andar ni con…, ni pegándome el show”, inició Marcianeke en su transmisión en vivo vía Instagram.

En esa línea, dijo: “Yo de pana ayudo a todos. Ayudo, ayudo, ayudo sin esperar nada a cambio. Me he llegado a sorprender lo que ganan algunos. Después de todo esto así que hermano estoy terrible contento”.

“Mi gente. Gracias a la gente que me apoya incondicionalmente a pesar de todas las altas y bajas que he tenido”, sumó.