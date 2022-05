Suede anunció su regreso con nuevo álbum y estreno de single inédito

La banda británica Suede anunció su regreso de la mano de Autofiction, su noveno álbum de estudio, el que saldrá a la venta el 16 de septiembre de 2022.

Bajo este contexto, los músicos Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling anunciaron el estreno de un nuevo single, titulado She Still Leads Me On, el cual interpretaron por primera vez durante una presentación en vivo en el Cirque Royal de Bruselas, Bélgica.

A partir de un comunicado de prensa, la banda informó que cuando comenzó a trabajar en las canciones que se convertirían en Autofiction, decidieron volver a lo básico, trasladándose a un pasado más formativo.

“Es nuestro disco punk. Sin silbidos ni campanas. Sólo nosotros cinco en una habitación con todos los fallos y tonterías al descubierto; la propia banda expuesta en todo su desorden primario” explicó el vocalista Brett Anderson en cuanto a las nuevas creaciones.

En tanto, Osman agregó que “cuando ensayábamos y escribíamos este disco, era una sensación de adrenalina física. Esa cosa en la que te aferras a la vidas”.

Bajo este contexto, Autofiction podría ser denominado uno de los discos más personales de Anderson hasta la fecha, siendo She Still Leads Me On una canción dedicada a su difunta madre.

Asimismo, el reciente tema fue uno de las grabados en los estudios Konk del norte de Londres junto con Ed Buller, quien ha colaborado en reiteradas ocasiones con la banda en el pasado, destacando su participación en la producción de The Drowners, primer single de Suede.

Escucha She Still Leads Me On a continuación: