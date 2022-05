Louis Tomlinson en Chile: delirio total y protocolos perfectos de las fanáticas

Tres fechas agendó Louis Tomlinson en Chile. Y la última, programada para el martes en la noche, se debió debido a la nueva restricción de aforos para el espectáculo.

Sin embargo, las fanáticas no se complicaron. Y no sólo se alegraron por tener un día más a su ídolo presentándose en territorio nacional, sino que además pudieron acceder a una mejora en sus ubicaciones al acceder cambiarse de día.

Una novedad que si bien pudo ser compleja al inicio, terminó como todo un éxito, con varias adolescentes felices de ver más de cerca al intérprete.

De hecho, lo más destacable de ambas jornadas, domingo y lunes, es que las seguidoras del ex One Direction se portaron impecablemente, sin provocar largas filas en las entradas y siguiendo todas las indicaciones de la productora DG Medios para un mejor disfrute del show.

Louis Tomlinson lo dio todo

Respecto a la performance, el artista lo dio todo. Y partió su show con We Made It, canción que de una encendió a las miles de jovencitas que llenaron en Movistar Arena.

De hecho, el recital fue una verdadera fiesta de luces y de banderas LGTBIQ+, que el público jamás cesó de mostrar, además de tiernos carteles dedicados a Louis y gestos como una mano con el dedo del medio levantado, un clásico en la comunicación del ídolo con su fandom.

Así, la noche continuó con hits como Two of Us, canción que el británico le dedicó a su fallecida madre, Too Young y culminó con Kill My Mind, que terminó con cotillón y la emoción absoluta de las fanáticas.

Dos jornadas redondas de Louis Tomlinson en Chile que culminarán la noche del martes, fecha para la que todavía puedes conseguir entradas en Puntoticket.