Con grandes invitados: Camilo Salinas presentará su disco “Cristales” este jueves en la Sala CEINA

Ciudadano ADN conversó con el artista nacional, Camilo Salinas, quien presentará este 19 de mayo su disco Cristales en la Sala CEINA del Instituto Nacional con grandes invitados, como el Cuarteto Austral, Aldo ‘Macha’ Asenjo y Martín Benavides.

Este álbum fue lanzado en diciembre del 2021 y durante los últimos días de aquel año se realizó un concierto de estreno, “que tuvo una convocatoria que me sorprendió por lo inusual de sentarse y tocar piano”, afirmó el músico.

Tras eso, Salinas le preguntó al “Macha” cuando volvía a estar en Chile, a lo que este respondió el 19 de mayo, por lo que se fijó esta fecha para este especial espectáculo.

“Volví a tocar piano pero integré a un cuarteto de cuerdas y agregamos música del “Macha” y Martín Benavides con su electrónica. No es que se vaya a repetir lo de diciembre, aquí la cosa creció y se nos fue desbordado de las manos, pero para bien”, detalló el compositor.

Un álbum pandémico

Respecto a Cristales, Camilo Salinas precisó que este álbum nació ya que “tenía pendiente sentarme al piano y escribir música y la pandemia me presionó más y dio fruto a este disco”.

“Es música pandémica”, indicó el artista, quien narró: “(En el encierro) decía no quiero estar aquí y me transportaba a Italia, a una plaza en Trastévere donde pasé mi infancia. Con la música y con el viaje de la imaginación me senté en esa plaza y estuve tres, cuatro horas”.

En cuanto a la vuelta a los escenarios tras los encierros masivos a causa del covid-19, Camilo Salinas expresó: “La pandemia despertó una antena que se tenía que activar cuando diéramos los primeros pasos (fuera de las cuarentas) y a todos los artistas que convoque me dijeron fantástico, si queremos ir”.

“Sin que yo hiciera esta gran convocatoria, se fue dando de a poco con conversaciones”, agregó.

Si bien el músico puntualizó que será acompañado por los artistas antes mencionados, reveló a Ciudadano ADN que el show además contará con un invitado más que especial, Horacio Salinas, su padre, quien es director musical de Inti-Illimani Histórico, y que este jueves interpretará una pieza musical a dos guitarras.

¿Cuándo y cómo ser parte del show Cristales de Camilo Salinas?

Camilo Salinas realizará un concierto especial de piano centrado en su último álbum, Cristales, este 19 de mayo en la Sala CEINA (Arturo Prat 33), en el centro de Santiago, a realizarse a las 21:00 horas.

Este show especial contará con la presencia de artistas como el Cuarteto Austral, Aldo ‘Macha’ Asenjo y Martín Benavides.

Las entradas se encuentran disponibles en PuntoTicket y sus precios van desde los $9.200 a los $17.250.