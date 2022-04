Gas pimienta, caos en Cancha Vip y un potente show: Concierto de Metallica en Chile tuvo de todo en el Club Hípico

Fue una locura. La euforia por ver a Metallica se tomó las calles de Santiago, con tacos interminables en el sector cercano al Club Hípico.

Es que la banda cambio de recinto sólo días antes de su gran regreso a nuestro país. Y aquello terminó generando el peor de los caos.

No sólo porque se armó gran congestión horas antes de que James Hetfield y los suyos hicieran su gran entrada, sino también por el desorden a la hora de señalizar las entradas, con gente perdida y sin saber por dónde tenían que ingresar con sus tickets.

Un descontrol que terminó con graves incidentes en las afueras del recinto, con parte del público intentando botar portones y con Carabineros lanzando gas pimienta a quienes, pasadas las diez de la noche, todavía no podían ingresar a ver a su grupo favorito.

El desbarajuste en Cancha Vip

En tanto, al entrar, la cosa no pintaba muy diferente. Con una ubicación de Cancha Vip completamente desbordada, las personas reclamaban furiosas.

Eso porque el espacio se hizo pequeño y muchos quedaron sin poder ver nada del concierto debido a que, los que pudieron, se subieron a la rejas y se salvaron como pudieron.

Junto a esto, el exceso de alcohol en algunos asistentes provocó varias peleas en el sector, además de la intervención de personal médico.

Un show impecable

Eso sí, respecto a la puesta en escena, no hubo reparo alguno. Y, de la mano de éxitos como One y The Unforgiven, el público gozó con todo el retorno de los estadounidenses.

De hecho, su performance mostró incluso llamativos juegos con fuego, que iluminaron todo el recinto capitalino.

Un reencuentro que si bien no estuvo exento de problemas, terminó confirmando una vez más el fervor que provoca Metallica en nuestro país, dejando felices a los fanáticos pese a los incidentes antes del evento.