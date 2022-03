Phil Collins realizó su último show con Genesis y desató preocupación por su estado de salud

“Supongo que después de esta noche todos tendremos que conseguir trabajos de verdad”, expresó Phil Collins, en lo que fue su último concierto junto a Genesis. La banda terminó su gira la noche del sábado en Londres y con ello se cerraron décadas de historia.

Se trató de una cita muy especial, en la que los hijos del emblemático músico estuvieron presentes. El veinteañero Nic Collins tocó la batería en lugar de su padre, quien acusa problemas de salud que lo obligan a cantar sentado.

La actriz Lily Collins, quien asistió al show, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Esta noche marca el fin de una era. Haber presenciado este último show fue verdaderamente el recuerdo de mi vida y un evento que guardaré en mi corazón para siempre”, escribió la protagonista de Emily in Paris.

De la tristeza a la preocupación

El último concierto de Genesis se realizó en el O2 Arena de Londres. Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks se subieron al escenario. El mítico baterista, de 71 años, dialogó con su público, sin perder el sentido del humor.

“Esta es una noche muy especial”, dijo Collins. “Es la última parada de nuestra gira y es el último show de Genesis. Es difícil para nosotros creer que igual vinieron a vernos. Supongo que después de esta noche, todos tendremos que conseguir trabajos de verdad“.

El setlist sólo se centró en hits de Genesis: “Turn It On Again”, “Land of Confusion”, “Domino”, “Tonight, Tonight, Tonight”, “Invisible Touch” y “I Can’t Dance”, entre otros. No se tocaron los temas en solitario de Phil Collins.

Pero más allá del adiós y los vítores de un público nostálgico, lo cierto es que la tristeza fue eclipsada por la preocupación, ya que Collins lució más deteriorado que en otras apariciones públicas.

Recordemos que los problemas de salud de Phil Collins comenzaron en 2007, en el marco de la gira de reunión de Genesis, cuando terminó con una vértebra de su cuello dislocada. Esto derivó en daños a los nervios de sus manos, que lo obligaron a dejar la batería.

A esto se sumó un accidente doméstico en 2017 y la pandemia del covid-19 que mantuvo en riesgo a su equipo.