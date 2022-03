Marshall Bruce Mathers, conocido artísticamente como Eminem, obtuvo un nuevo récord en su carrera musical al convertirse en el cantante con más sencillos de oro y platino.

Hace algunas semanas el cantante de Misuri tuvo una destacada participación en Super Bowl junto a otros íconos del hip-hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, entre otros.

Gracias a esta presentación en el medio tiempo de la final de la NFL, los artistas volvieron a tener un alza en sus reproducciones en diferentes plataformas.

Considerando la popularidad y grandes números establecidos por ‘Slim Shady’, el nuevo impulso le permitió ser reconocido por la Recording Industry Association of America (RIAA).

Según los detalles compartidos por la compañía compañía, la voz de “Without Me” alcanzó los 166 millones de certificaciones de singles y 61,5 millones de certificaciones de álbumes.

En el desglose de los números, 73,5 millones de las nuevas certificaciones corresponden a la clasificación de oro y platino. De esta manera, el rapero se coronó con la mayor cantidad de reconocimientos de este tipo.

📣 With 73.5 million NEW certified units, @Eminem is now the #1 singles artist in Gold & Platinum history! 💥 166 MILLION career Single Awards! @Interscope @ShadyRecords #Aftermath 🔗 https://t.co/V4yPacatoW pic.twitter.com/dtnDwk41IO

— RIAA (@RIAA) March 8, 2022