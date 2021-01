Shakira vendió todos los derechos de sus 145 canciones a empresa británica

La cantante Shakira vendió todos los derechos de sus 145 canciones a la empresa británica Hipgnosis Songs Fund Limited.

Según informa El País, la música continuará siendo administrada por su discográfica Sony, durante siete años más.

Tras el anuncio, la misma artista expresó en un comunicado: “Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista”.

“A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo”, dijo.

“Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo, y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck (Mercuriadis), que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores de canciones de todo el mundo que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones”, afirmó.

Además, hasta el momento no se ha dado a conocer la millonaria cifra de la operación.

Cabe destacar que la cantautora colombiana lanzó su primer álbum a los 9 años, en 1991. De igual forma, ha vendido más de 80 millones en discos, siendo la artista latina más vendida de todos los tiempos.