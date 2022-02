Pelea entre históricos: Pearl Jam y Mötley Crüe protagonizan polémica en las redes sociales

Las palabras cruzadas entre músicos han marcado los primeros días de este año 2022 y las bandas noventeras no han sido la excepción: las polémicas declaraciones de Pearl Jam y Mötley Crüe se tomaron las redes sociales a raíz de una entrevista que concedió Eddie Vedder al New York Times.

Todo comenzó cuando el vocalista de la banda de Seattle hablaba de su nuevo disco en solitario. En una de las respuestas hizo la inesperada confesión sobre cierto grupo que odiaba. “Solía trabajar en San Diego cargando equipo en un club. Terminaba en shows a los que habría preferido no ir, con bandas que monopolizaron el MTV de finales de los ‘80″, comenzó diciendo.

Y luego soltó: “Las bandas de metal que yo despreciaba: ‘Girls, Girls, Girls’ y Mötley Crüe. Lo odiaba, odiaba cómo hacía ver a los chicos. Odiaba cómo hacía ver a las mujeres. Todo se sentía tan vacío”.

La respuesta no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter, Nikki Sixx contestó los dichos de Eddie Vedder. “Me hizo reír hoy leer cuánto odiaba el cantante de Pearl Jam a Mötley Crüe. Ahora, teniendo en cuenta que son una de las bandas más aburridas de la historia, es una especie de cumplido, ¿no?”, comentó el músico fundador de la agrupación, con cierta sorna.

Made me laugh today reading how much the singer in Pearl Jam hated @MotleyCrue. Now considering that they’re one of the most boring bands in history it’s kind of a compliment isn’t it?#TheStadiumTour #RocknRoll

— 📷 (@NikkiSixx) February 5, 2022