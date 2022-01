“Tu opinión es falsa y muy dañina”: Taylor Swift criticó a Damon Albarn por dichos sobre sus canciones

Un duro cruce de palabras tuvieron Taylor Swift y Damon Albarn. El músico británico y líder de Blur señaló en una entrevista con Los Angeles Times que la cantautora “no escribe sus propias canciones” y que lo anterior no cuenta si ella co-escribe los temas.

Las palabras de Albarn se dieron mientras explicaba lo difícil que es tocar un concierto detrás de un piano, en lugar de tocar como parte de una banda. “No puedes esconderte detrás de nada. Tú sabes si es que las canciones son buenas o son populares en un determinado momento debido a su sonido y actitud”, sostuvo en la entrevista.

Entonces el músico desafió a su entrevistador, Mikael Wood, a nombrar a algún artista que “no dependa del sonido y la actitud”. Entonces Wood mencionó a Taylor Swift como una “compositora excelente”.

“Ella no escribe sus propias canciones. La co-escritura es muy diferente a la escritura. No es que deteste a alguien. Sólo estoy diciendo que hay una gran diferencia entre un compositor y otro que co-escribe”, argumentó Damon Albarn sobre Taylor Swift.

También afirmó que “no significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Y algunas de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida”.

Y luego agregó: “Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscura, infinitamente menos alegre. Mucho más minor (notas musicales) y extraña. Creo que es excepcional”.

A través de su cuenta de Twitter, Taylor Swift le respondió este lunes a Damon Albarn. “Era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis canciones. Tu opinión controvertida es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero realmente es jodido tratar de desacreditar mis composiciones”, sostuvo la artista.

Y además remató, fiel a su estilo: “PD: Escribí este tuit sólo en caso de que te lo estés preguntando“.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022