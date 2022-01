Miguel Farías estrena en L.A. obra sinfónica sobre el estallido social

Un paso decisivo hacia la internacionalización, que tan esquiva ha sido históricamente para los compositores chilenos, llega a la carrera del consagrado Miguel Farías (n.1983). Y es que una nueva composición de su pluma será presentada el 5 y 6 de marzo próximos, por la que es considerada una de las orquestas más importantes del mundo en la actualidad: la Filarmónica de Los Ángeles.

No es algo abrupto, pues el músico chileno venía cimentando un prestigio, primero en Europa, donde varios ensambles y orquestas tocaron sus partituras. Luego vino la publicación de un CD a través del laureado sello austriaco Kairos, y ya una obra sinfónica suya había sido presentada en Houston, cuando la música en vivo comenzaba a retornar en el hemisferio norte.

Lo anterior sin contar que su figura ha sido bien expuesta en las temporadas musicales chilenas, incluyendo dos óperas en formato grande a su haber: “Renca, París y Liendres” (2012) y “El Cristo de Elqui” (2018). Esta última presentada en el Municipal de Santiago.

“Para mí es una consagración en mi carrera profesional, siempre lo soñé. Desde que estudiaba en la Universidad de Chile, yo esperaba que una orquesta de nivel mundial tocara mi música”, comentó Farías a ADN.

Música del estallido

La obra en cuestión, titulada “Estallido”, surge de su amistad con el director chileno Paolo Bortolameolli, quien también ha avanzado firmemente en una carrera internacional, y es Director Asociado en la orquesta californiana, y quien ya había presentado una pieza orquestal de Farías (“Nocturno”) en el Municipal.

“Comencé a escribirla en octubre de 2019 y la terminé cuatro meses después”, relató Farías quien agregó: “Paolo, con quien he desarrollado una relación director-compositor, me pidió una obra para que él pudiese hacer en el extranjero apenas se diera la oportunidad”.

“Vino la pandemia, y luego en Houston él pudo hacer una obra anterior mía, “Color del Tiempo”, que es para orquesta pequeña, pero que ya se había tocado en Francia, Corea y en Chile”, continuó el compositor . “Hasta que en la Filarmónica de Los Ángeles le dieron luz verde para programar algo que él quisiera y que fuese estreno absoluto“, indicó Farías.

La partitura está concebida para orquesta sinfónica completa. “Partí desde la intuición, con una idea extramusical, que es la de tensión que se va acumulando y explota”, detalló. “La orquesta genera intensidades sumando instrumentos, dando la impresión de que explotan cosas, incorporando sonidos metálicos”, comentó Miguel Farías.

“Paolo me dijo, ‘¿no te das cuenta de que compusiste el estallido social?’, y me di cuenta que es una narración a nivel sonoro del clima que se vivió en esas semanas”. El compositor eso sí aclara: “A mí no me gusta la música política de tipo propaganda, pero sí me interesa la reflexión que genera un contexto político y la música puede ayudar en eso”.

Óperas chilenas y otros proyectos

El Municipal capitalino al anunciar su temporada, reveló que Farías está trabajando en un proyecto de investigación en torno a las antiguas óperas chilenas “Lautaro” (1901) y “Caupolicán” (1902). “Es un rescate de ambas óperas”, explicó, “voy a orquestar “Lautaro”, que se va a montar en Concepción a fin de año, a través de la Corporación Cultural UdeC (Corcudec) y el Municipal está interesada en hacerla también”.

Como inusual coincidencia, el mismo día que se presenta “Estallido” en Los Ángeles, la UC Davis Symphony Orchestra, en California, que dirige el maestro argentino Christian Baldini, presentará su Concierto para Violín “Kuyen”.

“También estoy trabajando en una ópera de cámara con Marcelo Lombardero, quien hará su debut como libretista”, reveló Farías, quien también dice tener varios proyectos de obras orquestales, además de preparar dos libros, y un ciclo de canciones para la triunfante soprano chilena Yaritza Véliz.