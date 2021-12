Camilo Salinas lanzó nuevo álbum “Cristales”: “Durante la pandemia en cada lugar se rompió algo, era todo de cristal”

Ciudadano ADN conversó con el artistas nacional Camilo Salinas, quien lanzó un nuevo álbum de estudio titulado, Cristales, quien entregó detalles de esta nueva propuesta musical y la contingencia nacional.

“Este disco lo pensé todo en el encierro de la pandemia. Y fue un poco una manera de viajar, salir y teletransportarme. Como que si te pudiera subir a arriba de un dron y decirle anda a filmar por allá y yo estoy arriba tuyo viendo todo eso. Me moví, me fui para otros lugares”, detalló el compositor.

Salinas explicó que Cristales, se divide en tres bloques. “Dentro del disco, creé un suite que se llama el Paradiso Perduto (el paraíso perdido) y ahí hice una mirada hacia atrás, a mi infancia en Italia. Después me teletransporte a un lugar, a una plaza italiana en la actualidad. Y en un tercer movimiento, miro lo que estamos viviendo hoy en día desde el futuro y se llama La nostalgia del futuro”, explicó.

Llegó la pandemia y todas las almas se volvieron de cristal

El artista y compositor manifestó que el título de este álbum tiene que ver mucho con lo que se vivió en la pandemia, en donde todos nos volvemos frágiles. “Llegue a llamar el disco Cristales, porque todas las almas se volvieron de cristal. Así como las vidas se fueron, murieron personas que uno jamás pensó que se tenían que morir, producto del virus”.

“Hubo que cuidar muchas cosas, hogares que estallaron. El mismo gremio de músicos, tenemos nuestro trabajo por el suelo. Yo creo que en cada lugar se rompió algo, era todo de cristal. Pensamos que era concreto, que la estabilidad era concreto. Ante ese cambio las almas se volvieron de cristal”, agregó.

En cuanto al estilo musical de Cristales, Salinas reveló que “no hay tanta música nocturna. Hay unas melodías profundas, pero también hay un poco de acción. En uno de los viajes que me propuse en mi cabeza. Fue llevar dos pianos de colas frente a un glaciar en el sur y pare los dos pianos en una barcaza y me imagine que tocábamos una pieza donde el hielo nos mataba a nosotros y nosotros no éramos los responsables del calentamiento global”.

Además, expuso que dentro del disco existe una colaboración con el ensamble del Teatro del Lago, de la comuna de Frutillar, trabajo que calificó como “una de las suertes que me dio el encierro”. “Llamé al Teatro del Lago y le digo tú me apoyarías” a lo que le respondieron con un sí.

Aunque esta afirmación llegó con una propuesta, ya que Salinas explicó que le contestaron que “porque mejor no te vienes para acá. Tenemos el teatro cerrado, ven a hacer una residencia, te pasamos dos pianos de cola. Fue un sueño, impensable para cualquier músico. Además, el teatro filmó toda la producción del disco”.

La experiencia Los Prisioneros

Además de lanzar un nuevo álbum, Camilo Salinas, es parte de los músicos que trabajaron para dar vida a la serie Los Prisioneros a estrenarse el 15 de enero por Movistar Tv, en donde trabajó con el músico nacional Pablo Ilabaca. Al respecto el músico sostuvo que la experiencia fue “muy entretenida, muy buena” y precisó que “se trabajó como tres, cuatro años”.

“Esta muy bien hecha, muy real”, agregó Salinas y afirmó que por medio de esta serie “hay que sacarse eso de que una serie de un grupo chileno es para los chilenos”.

Un voto antifascista

Aprovechando la instancia, el músico se refirió a la segunda vuelta presidencial de este 19 de diciembre que enfrentará a Gabriel Boric y a José Anotnio Kast y desclasificó que él votará por el abanderado de Apruebo Dignidad, y explicó que lo hace ya que su voto, “es un voto antifascista”.

Frente a estas elecciones, Salinas sostuvo que “tengo fe en Chile y su futuro” y expresó que todo esta contienda política “está muy tremenda”, ya que “esta esto de la super y la ultrapromulgación, y cómo las mentiras se transforma en un sándwich de jamón y queso que todos se pueden llegar y comer, eso me llama soberanamente la atención.”

“Yo creo que tenemos miedo. Quizás nosotros y los amigos tenemos claros los valores por los cuales se debe construir una sociedad justa. Pero que no lo puedan ver todo, es muy fuerte”

¿Cómo puedo escuchar Cristales de Camilo Salinas?

Cristales, el nuevo álbum del músico nacional, Camilo Salinas ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming musical. Y además, este 28 de diciembre, hará el lanzamiento en vivo, por medio de un show en el Teatro CEINA, por lo que si quieres ser parte de esta presentación, puedes adquirir tus entradas por medio PuntoTicket o a través del siguiente link.