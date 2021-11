José Alfredo Fuentes recibió galardón de la SCD: “Mantenerme en el tiempo no ha sido tan difícil”

El pasado lunes 25 de octubre, la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD) reconoció a José Alfredo Fuentes con el galardón de “Figura Fundamental 2021”, máximo premio que la entidad otorga a los músicos chilenos.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el “Pollo” recibió esta distinción por su gran trayectoria musical. “Me siento orgulloso, porque me lo entregaron mis pares y lo ha recibido gente de un nivel espectacular, me siento muy honrado”, sostuvo el Pollo Fuentes en conversación con Ciudadano ADN.

“Llevo 55 años cantando, siempre se habla de la figura eterna de la música chilena” manifestó el artista respecto a la importancia de este premio, a lo que agregó que se encuentra “agradecido, orgulloso, contento, con mucha humildad, pero orgulloso de recibirlo”.

Pero el “Pollo” Fuentes precisó, que “si bien el premio me lo entregó la Sociedad de Autores, es “culpa” de la gente que me ha acompañado durante todo este tiempo”. Además, el cantante sostuvo a modo de ironía que estos premios sirven para “que tus nietos mañana “cachen” que el tata fue reconocido”.

55 años de trayectoria

Asimismo, Fuentes narró como fue la notificación de este premio, “a mí me avisaron una semana antes, para que estuviera preparado. Me llamó el presidente de la Sociedad de Autores, el “Rorro” de Sinergía, para comunicarme que toda la directiva en pleno había decidido que este año el favorecido con este premio espectacular, que lo han recibido Margot Loyola, Cecilia, el Pato Manns, era yo”.

En cuanto a los méritos para recibir este premio, el “Pollo” Fuentes manifestó: “razones hay, debo ser bien honesto, porque llevo 55 años cantando, mantenerse vigente, haber pasado por el mundo de la televisión aparte del mundo de la música, sentirse cercano a la gente, hablar del Pollo Fuentes, es como hablar de una persona que siempre estuvo en tu casa, para los mayores desde que eran jóvenes y pasando después por las diversas generaciones, hijos, nietos, todos, estoy para todo público”.

Respecto a cuales han sido los temas más difícil en la carrera del cantante, el “Pollo” declaró: “mantenerse en el tiempo, es lo más importante para mí. No me ha sido tan difícil. Tengo que darle las gracias a Dios no más porque he tenido la suerte de durar tanto en esto que es mi vocación, haber sido profeta en mi tierra. Dicen que Chile, es bien complicado con sus artistas y es cierto, pero yo no lo puedo decir porque a mi me ha ido bien acá en Chile, tengo el cariño de tanta gente, de tantas generaciones”.

“No tengo hitos que pudiera destacar y decir este es el mejor momento de mi carrera, esto es lo que más me gustó, lo que más me emocionó, lo que más me gusta es mantenerme todo este tiempo (…) Partí muy joven, y esta prolongación en el tiempo yo nunca la imaginé, yo pedí permiso en mi casa un año para cantar, porque no me querían dejar cantar y me dieron permiso por un año y llevo 55″, añadió.

En cuanto a su rol en televisión, el artista sostuvo: “no la hecho de menos, pero si me gustaría estar en la televisión, creo que podría ser un aporte, por toda mi experiencia, mis conocimientos musicales, por mi capacidad de ser un buen conversador, además de ser buen trabajador y muy estricto en lo que hago”.

“El Pollo” Fuentes y los jóvenes

Además, el “Pollo” se refirió a su relación con la generaciones más jóvenes manifestando que “siempre he tenido mucha cercanía con los jóvenes, yo me he acercado mucho a los jóvenes en lo que ha sido mi trabajo televisión. Uno de mis hijos es músico, Alejandro, que me tiene al día con la música actual y creo que eso es importante. Y los jóvenes, a Dios en gracias, me tiene buena y me piden que haga feat (colaboraciones) con ellos para poder darse a conocer”.

Aprovechando la instancia, Alfredo Fuentes habló de la realidad que vive el mundo televisivo y la mismo tiempo la sociedad chilena, a lo que declaró: “los grandes rostros tienen a perder protagonismo, más que importancia, porque siempre la van a tener. Más con las redes sociales que tiene tanto poder, la televisión se deja guiar por lo que escribe la gente”.

“Todos sentimos que tenemos derecho a expresar nuestra opinión, hacer nuestro reclamo y estamos viviendo un poco la respuesta, y habló aquí por mi generación, a lo mejor somos culpable de no haber hecho lo que tuvimos que haber hecho para que los jóvenes de hoy día no estuvieran tan enojados, tan molestos, tan fácilmente irritable. Todos tenemos un grado de culpa, no solamente los políticos”.

Por último, Alfredo “El Pollo” Fuentes, se refirió a su futuro y detalló: “espero tener salud, valerme por mi mismo, que pueda moverme sin necesidad, yo que me subo a un escenario, que bailo, que canto, que salto del escenario hasta a el piso, eso lo que más pido que se prolongue en el tiempo”.

Aún así, el artista hizo una salvedad y destacó que para el “lo fundamental, en la vida es la familia, son tus hijos, son tu nietos, y la familia para mí es más grande, porque tengo una familia desde hace ya 55 años, que es la gran familia chilena, eso es lo fundamental de esta vida azarosa que he tenido”.