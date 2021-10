José Alfredo Fuentes fue reconocido como Figura Fundamental de la música chilena

El lunes 25 de octubre José Alfredo Fuentes, el “Pollo” cumplió 74 años. El festejo coincidió también con una noticia: el directorio de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD) lo reconoció con el galardón de “Figura fundamental 2021”, el máximo premio que la entidad otorga.

“Fue una gran sorpresa, absolutamente impactante, no estaba en mis planes recibir este premio y lo hago con mucha emoción y mucha alegría. Hay muchos colegas que también lo merecen, pero lo acepto con humildad, porque no en vano son 55 años cantando y 74 de vida, con una popularidad que se ha mantenido a través del tiempo, una cercanía con la gente”, reaccionó el galardonado José Alfredo. Y agregó: “creo que lo más lindo que me ha sucedido es eso, esta cercanía con la gente, sentirme tan conectado con el pueblo chileno”.

Luego de 55 años de carrera como cantante y compositor, la SCD destacó la transversalidad de su llegada y enorme arraigo a la audiencia. “Ha encarnado como pocos la capacidad de conectar con la gente y llevar la música al gran público, hasta transformarse en una figura transversal, que sin dudas ha servido de inspiración para muchos y muchas que se han dedicado a la música en las últimas décadas”, contó Gloria Simonetti, segunda vicepresidenta del organismo.

El Premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2021 considera reversiones de clásicos del Pollo Fuentes, como “El amor no tiene olvido”, “Era sólo un chiquillo” y “Te Perdí”, a cargo de artistas como Vicente Cifuentes, Carola Soto, Wildo y Nelly Sanders, entre otros. Además, se prepara un documental que repasará su carrera, con estreno programado para el segundo semestre de 2022.

La SCD entrega este premio desde hace 33 años. Entre sus homenajeados se encuentran Francisco Flores del Campo, Margot Loyola, Vicente Bianchi, Los Jaivas, Palmenia Pizarro, Buddy Richard, Patricio Manns, Cecilia, Lucho Gatica, Jorge González y Eduardo Gatti.