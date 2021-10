Integrantes de Inti Illimani Histórico por concierto homenaje a Patricio Manns: “Fue una amistad muy enriquecedora”

A casi un mes del fallecimiento del reconocido artista nacional Patricio “Pato” Manns, continúan los preparativos para el concierto homenaje, titulado Patricio Manns y sus Amigos, evento que repasará más de 60 años de carrera del cantautor y que contará con la participación de una amplia selección de músicos chilenos.

Ciudadano ADN conversó con los integrantes de Inti Illimani Histórico y participantes de este tributo, Horacio Durán y José Seves, además de la participación del productor y creador del evento, Marcel Dupin.

“Estamos muy conmovidos por este homenaje a Pato Manns, nuestro querido amigo”, expresó Horacio Durán.

De igual forma, José Seves expresó que “la relación con Patricio Manns para nosotros fue fundamental, en general yo creo que es una de las figuras más altas por así decirlo, más radiante, que ha causado mayor influencia en la cultura chilena, sin desmerecer lógicamente el rol que han tenido otras personas, como Violeta (Parra) o como Víctor (Jara)”.

“Concentra mi admiración por haberlo conocido muy cercanamente. Patricio fue una persona con un vastísimo conocimiento de Chile, el cual él contaba, conoció por los caminos, por los trabajos y los oficios. Tenía una mirada solidaria, inclusiva, que visibilizaba personajes y situaciones sociales muy conocidas que digamos y que abre la puerta a un conocimiento que es realmente un conjunto de valores humanitarios, pero al mismo tiempo, que ayudan a conocernos y reconocernos en una identidad, es tremendamente fuerte”, agregó Seves.

Además, el músico y compositor recordó la experiencia vivida en el exilio junto a Manns, recordando que “tuvimos la ocasión de trabajar con él, por muchos años y de haberlo hecho en exilio, cosa que también enriqueció nuestra experiencia, del punto de vista que estábamos viviendo, nos encontramos con él como exiliado”.

“Por lo tanto, siento que la reflexión, los textos que dejó escritos, son una profunda reflexión de esta vivencia extraña que es el exilio, la soledad, los flujos de la vida que lo atraviesan a uno, con parámetros distintos, porque algo falta en tus pies para hacerle frente a todo eso. De tal manera que eso nos unió en un modo muy profundo, muy bello, de una amistad muy enriquecedora“, complementó.

La canción favorita: una difícil elección

Respecto a la pregunta “cuál es su canción favorita de Patricio Manns”, los entrevistados comentaron que es una “difícil” decisión. Es más, Durán expresó que es quizás “la pregunta más compleja que se podría hacer” debido a la amplia y exitosa carrera del artista.

Añadió que si “dejamos fuera a la que alguna vez fue declarada la canción mas famosa, Arriba en la Cordillera“, para él su canción favorita es “Yo no canto tu nombre”, la que en palabras de Horacio es “de una belleza infinita, es una canción que me estremece”.

Por su parte Dupin expresó que pare él “Valdivia en la niebla” es su canción predilecta, “aunque tengo otras favoritas, como La desaparición de Josefina, que es una canción también tremenda”, explicó.

“La muerte no va conmigo” fue la elegida por Seves, debido a la “profunda reflexión que hace, porque durante toda la canción dice que la muerte no va conmigo, pero a quién mate, yo mato y remato, que era una gran duda o conflicto que se asomaba en la vida de mucha gente, en la situación en concreto ante un dictadura que significaba muerte y sufrimiento para mucho de nosotros (…) es una reflexión muy real, muy humana”.

Opinión sobre la realidad chilena

De igual formal los artistas aprovecharon la instancia para referirse a la realidad que vive el país, a lo que Durán manifestó: “Yo veo que lo que esta sucediendo en Chile, estas cosas se demoran, siempre hay urgencias, deseos que las cosas resulten ya”.

“Pero cuando los cambios son muy profundos, y creo que es lo que esta pasando en nuestro país, se requiere tiempo, la gente, todos los ciudadanos de Chile, tienen que ir madurando, pensando. Aquí se está terminando, se ha dicho, se está terminando un etapa de siglos, de una concepción de la República del Chile“, agregó.

Asimismo, Durán afirmó que “lo que esta pasando aquí son brotes muy arraigados en nuestra tierra, que es la Convención Constitucional, que creo es el hecho político más trascendental que ha pasado. Por supuesto, quienes no están de acuerdo, que sabemos quienes son, ese pequeño grupo, que tiene un poder secular, no lo quiere, hay que pensar de este punto de vista, hay que tener mucha paciencia. Estamos en un momento trascendental, no solo en este decenio, sino en la historia de Chile.”

Miradas a las próximas elecciones

Si bien José Seves manifestó que Inti Illimani Histórico “no tiene un lado, colectivamente”, este expresó que todos sus integrantes votaran por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

A lo anterior, Seves expresó que “Boric a mi me parece que ha mostrado una serenidad, una autoridad interesante, el hecho que el sea joven, es un punto a favor, no siempre significará que no tenga la experiencia, el tiene la experiencia suficiente para reunir inteligencia alrededor“.

El músico continuó e hizo un link a la Convención Constitucional: “Yo siento que lo que esta pasando en la Convención, y en la misma Convención es lo que representa, esta suma de imágenes de rincones de Chile que se está expresando por primera vez en la historia de Chile y de la humanidad. Es un hecho en el cual yo confío, yo confío que es posible dialogar, con todas las situaciones duras y raposeas que hay en la sociedad”.

Aunque Seves, manifestó que coincide con Horacio en que “hay un incertidumbre de cómo se moverá, aquella parte de la sociedad que es la mas agresiva, porque ya no tienen acostumbrados a las mentiras, porque me parece absurdo que Sichel se refiera al estallido sin considerar que hubieron millones en Chile que se movilizaron con un espíritu libre, fraternal, dialogante y esperanzador y que se ha abierto camino con los que esta pasando en la Convención”.

¿Cuándo se realizará el concierto homenaje a Patricio Manns?

El concierto homenaje Patricio Manns y sus Amigos se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre en el Teatro Caupolicán y contará con la participación de diversos músicos chilenos: Álvaro López, Inti Illimani Histórico, Chinoy, Illapu, Manuel García, Quilapayún, Daniel Muñoz y los 30 Pesos, Valentina Sepúlveda, Nano Stern, Saiko, Inti Illimani, Joe Vasconcellos y Daniel Alcaino, entre otros.

Además el evento contará con una versión en streaming, por medio de Punto Play, para todo Chile, “para que las personas que no puedan acceder por cercanía o otro motivo, lo puedan hacer”, sostuvo el creador del evento, Marcel Dupin.

Aún quedan entradas disponibles para este homenaje musical a Patricio Manns y puedes acceder a ellas al igual que conocer toda la programación en el siguiente link.