Patricio Manns y su situación actual: “Fue el pueblo de Chile que me sacó del pantano en el que yo estaba”

En conversación con ADN, el cantautor y escritor chileno Patricio Manns se refirió a su situación actual a propósito de su Caupolicanazo, que se realizará en noviembre de este año considerando los difíciles momentos que ha tenido que atravesar durante este último tiempo.

Recordemos que en septiembre de 2020, Manss tuvo que sobrellevar la muerte de su esposa, Alejandra Lastra, quien tenía un avanzado cáncer de pulmón grado 4 mientras él también estaba internado en la Clínica Reñaca por una herida en el pie izquierdo que se complicó por la diabetes.

“Ahora voy para arriba”, comenzó diciendo el artista haciendo referencia a aquel momento, que él mismo catalogó como un “infierno”.

“Corresponde a la realidad. Septiembre del año pasado fue un infierno, y yo estuve ahí, al medio, rodeado de circunstancias muy adversas, tocando fondo como se dice” agregó.

Bajo este contexto, el “Caupolicanazo”, evento programado para el 5 y 6 de noviembre de este año, llega a la vida del arista para entregar una cuota de alegría, y así poder rendir homenaje a su trayectoria en la música chilena.

“Yo no recuerdo que se me haya hecho un homenaje alguna vez, de este calibre y con este afecto extraordinario de mis compañeros de trabajo (…) y quiero que el público vaya a recibirlo conmigo, porque se lo merece, porque fue el pueblo de Chile que me sacó del pantano en el que yo estaba, que es el infierno al que yo había hecho alusión“, explicó.

Asimismo el intérprete de Llegó volando indicó que “uno aprende de los golpes, uno como boxeador enfrenta la vida, la vida le pega un cachuchazo y uno responde con otro. Yo le respondí con otro, un combo enorme (…) voy a llevar canciones nuevas, y voy a llevar las ganas de seguir viviendo, hasta donde me dé“.

El show, que lleva por nombre “Patricio Manns y sus amigos”, será también, como indica su título, una colaboración entre personajes de la misma industria, quienes se reunirán durante dos noches para celebrar la vida y obra del autor de Arriba en la cordillera.

Según lo que han adelantado miembros de la organización del evento, este contará con una programación distinta cada noche, considerando entre siete y ocho invitados por día. Entre los nombres ya confirmados para tocar están Quilapayún, Daniel Muñoz, Eduardo Peralta, Álvaro López, Chinoy y las dos facciones de Inti-Illimani, aunque se espera que por los próximos días se confirmen la presencia de más artistas.

“Yo creo que al final van a estar todos, no tengo enemigos. Me gusta mucho lo que ellos hacen, los respeto mucho, cada vez que puedo ayudo, y también recibo consejos de ellos. Somos un grupo enorme, lo van a ver ustedes en el Caupolicán”, expresó el artista.