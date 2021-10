Liam Gallagher le dedicó una canción a Noel en su próximo disco: “Es atrevida, pero encantadora”

“I wish I had more power”, algo así como “Me gustaría tener más poder”. Ese es el nombre de la canción que el histórico vocalista de Oasis, Liam Gallagher, le dedicó a su hermano Noel, y que será parte del próximo nuevo álbum “C’mon you know”.

En conversación con Chris Moyles, en Radio X, Liam fue consultado por la canción favorita del álbum: “El próximo sencillo se llamará ‘Better days’ y es pura luz”, dijo Gallagher, y agregó: “Y hay otra canción, ‘I wish I had more power’, y está dedicada a Noel”.

“Sí, es una melodía chiquitita y atrevida, pero es encantadora”, adelantó el británico.

La dinámica de los hermanos Gallagher ha estado marcada por conflictos mediáticos. Lo último que dijo Noel, el guitarrista, en una entrevista con Radio BBC ante la posibilidad de ofrecer un concierto con hologramas, fue que “Liam es un holograma de todos modos. No sé si la gente lo sabe, en realidad no es real”.

Para el 2022, Liam tiene agendada una presentación como solista en Knebworth. La fecha coincide con el 25° aniversario de lo que fue la histórica presentación de Oasis en el mismo lugar, en agosto de 1996.

Sobre ello, se apresuró a separar las aguas: “Esta es la parte dos de la historia. Estoy emocionado, o sea, he hecho esto antes y fue increíble. Y lo hermoso de esto es que tengo la posibilidad de hacerlo otra vez, porque obviamente no recuerdo mucho de ese entonces (…) Es como digo: es ahora o nunca, ¿sabes? Si no lo hago ahora, no lo haré nunca”, dijo.

Sobre el disco mismo y lo que significó hacerlo durante la pandemia, el cantante resumió: “hemos tenido un par de años terribles para todos. Tengo un álbum en camino e intentaré lanzarlo. Siento que puedo hacerlo por mi cuenta, obviamente con la banda, y creo que la va a romper”.

La semana pasada, Gallagher tuvo que cancelar un show en Belfast tras un accidente en helicóptero en el que estuvo involucrado.