Liam Gallagher fue consultado sobre la banda Greta van Fleet y su irónica respuesta sacó risas en redes

Liam Gallagher, rey de los comentarios irónicos en Twitter, volvió a sorprender con su respuesta.

Consultado sobre qué le parecía el nuevo material de estudio de Greta Van Fleet, el cantante británico dio una respuesta que sacó risas entre sus fans.

“Es fantástico. Me encanta su trabajo, sobre todo en lo que respecta al cambio climático“, escribió.

Obviamente, Gallagher se refiere a Greta Thunberg, la activista medioambiental sueca de 18 años, y no a la banda de los hermanos Kiszka que el próximo viernes estrenan The Battle at Garden’s Gate.