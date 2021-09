Ciudadana Pop: La colaboración entre Coldplay y BTS

En una nueva edición de Ciudadana Pop, Isidora Urzúa habló sobre “My universe”, la colaboración de Coldplay junto a la banda de K-Pop, BTS.

“El fanatismo que genera BTS es tremendo. Yo creo que uno como adulto tiene que mirarlo con respeto. Yo me acuerdo cuando era más chica, estaban las fanáticas de Justin Bieber, las beliebers, que ahora están grandes”, comenzó diciendo la periodista.

En esa misma línea, la Ciudadana Pop añadió que “ahora BTS tiene una canción con Coldplay, porque en el fondo, la edad es solo mental”.

“Coldplay, que es un ícono de bandas entre gen x y millennial, no me representa tanto. Tampoco BTS, pero somos como el sanguchito. Esta canción sirve de entrada para todos los que quieren conocer a esta banda coreana para no quedarse atrás”, añadió Urzúa en conversación con Ciudadano ADN.

La historia detrás de “My universe”

Por otra parte la Ciudadana Pop entregó algunos detalles detrás del nuevo éxito de Coldplay junto a BTS.

“La canción se llama ‘My universe’, con una idea de, por un lado, hablar de que no hemos tocado en vivo durante dos años y qué pasa con el contacto humano”, mencionó Isidora Urzúa.

A lo anterior la periodista y tarotista añadió que otro tópico que se trata en la colaboración entre los británicos y los coreanos es “a quien tú amas da lo mismo”.

“Coldplay invita a BTS y trata de hacer la colaboración más real. En este caso, Chris Martin fue a Corea del Sur. Estuvo dos días grabando, y en el fondo ellos tratan de mostrar que es una alianza real. La verdad es que suena 100% Coldplay”, aseguró.